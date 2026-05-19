敬老卡擴大用 侯友宜：6月給評估報告

新北市長藍綠參選人近日為敬老卡議題攻防，議會民進黨團昨總質詢質疑「何必等下一屆市長，現在就可以做」。市長侯友宜說，他是新北市長要負起責任，明年相關預算怎麼用仍在評估，不論是國民黨李四川主張的三百點悠遊卡化，或民進黨蘇巧慧拋出的提高到一千點，對長者好都會納入評估，重要是財務可行。

昨天是市政總質詢第一天，民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢。

李余典指出，新北敬老卡雖有持續優化，但長者實際使用仍有諸多限制，新北幅員大，不少地區公共運輸不便，部分長者點數用不到，希望盡快擴大適用範圍，超商、診所、農會都應納入；藍綠陣營都已提出敬老卡新政策，李四川主張部分點數可悠遊卡化，蘇巧慧看法是提高至一千點，「侯友宜現在就可以先做」。

侯回應，七月即將上路的六百點方案，是否擴大為消費使用，社會局已向議會承諾，今年六月一日前會提完整評估，近期已開十五次會議，討論農會、超商、悠遊卡系統等介接問題，不是市府要做就做，系統介接要整合。

「不要開很大聲的支票。」侯友宜說明，政策上路前要經縝密評估，例如營養午餐免費政策一年要投入四十八點四億經費，新北人口規模大，「一個縣市經費比過其他三個縣市總合」，要負責任評估後才上路。

陳永福認為，敬老卡現行限制多，應放寬用途，只要不是拿去賭博，連超商消費都應開放。侯回應，敬老卡原意是鼓勵長者走出家門、增加社會參與，若完全不限用途，那乾脆發現金就好。

李倩萍說，長者搭公車、捷運仍有距離與體力問題，計程車才真正方便。侯友宜表示，社會局已與車隊協調，涉及跨區生活圈與系統整合等問題，還在克服中，待六月評估結果完成後，市府會對外說明敬老卡擴大使用範圍與後續規畫。