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2026年全球前50大幸福城市 雙北進榜

聯合報／ 記者葉德正黃子騰林麗玉王慧瑛／連線報導
雙北大眾運輸發達，圖為可望在今年年中通車的新北捷運三鶯線列車。記者張策／攝影
雙北大眾運輸發達，圖為可望在今年年中通車的新北捷運三鶯線列車。記者張策／攝影

二○二六年全球前五十大幸福城市出爐，雙北都入榜，新北排名第四十四、北市位居第四十六，打敗英國倫敦、劍橋，及日本名古屋、韓國仁川等，擠進全球前五十，展現台灣城市的國際競爭力。專家認為，台灣在健康醫療、交通移動兩大面向具明顯優勢。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都說，幸福是市府為市民努力的方向，會持續努力。

政治大學社科院永續規畫中心主任孫振義說明，這項幸福城市指數評比涵蓋市民福祉、治理能力、環境品質、經濟狀況、健康醫療與交通基礎建設六大主題，共六十四項細部指標，指標每年微調，不同指標權重不一。

近日排名揭曉，丹麥哥本哈根蟬聯冠軍，芬蘭赫爾辛基、瑞士日內瓦分居二、三名，北歐包辦前三強。亞洲方面，日本東京衝上第五名，台灣表現也頗亮眼，新北、台北擠入全球前五十。

孫振義指出，此一評比方式嚴謹，並非僅詢問市民主觀的幸福感受，是透過四種計算方式交叉評分。能量化的項目就算數字，例如綠地面積、捷運密度、醫病比，資料來源採開放數據（ＯＰＥＮ ＤＡＴＡ），並非全仰賴政府自報數字，相對具公信力且客觀。

孫分析，雙北能在全球眾多城市中殺出重圍，顯然台灣在環境、健康醫療、交通移動等面向有一定實力。醫療指標上，關注每一位市民能否獲得完善醫療照顧；雙北大眾運輸覆蓋密度高，是在國際評比的加分亮點。

侯友宜說，台灣有兩個城市入榜，新北是國內排名最高城市，在城市效率、智慧治理、醫療照顧及交通基礎建設上，不只是對市府團隊的肯定，更要感謝市民共同努力。城市光榮感來自市民生活的幸福感，市府團隊以「安居樂業」為施政目標，要讓新北成為更宜居、更幸福城市。

「市府會持續努力！」蔣萬安說，近年北市有許多亮眼成績，包括大巨蛋完工啟用，爭取輝達海外總部落腳台北，捷運六線齊發正全面布建。還有生生喝鮮奶、營養午餐免費政策等，希望照顧每一位市民。

國民黨新北市長參選人李四川昨至鶯歌區與在地產業座談，李說，這項排名新北是台灣第一名，讓世界看見了新北，「會堅定地接下侯市長光榮這一棒，續為新北打拚。」

雙北 劍橋 侯友宜

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