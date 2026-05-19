收納土方擾民 八里籲正視

雙北營建土石方雖有台北港暫置場可以收納，但處境內憂外患，除了台北港每年有收容上限，港外的八里暫置區因大量砂石車往來載運土方，衝擊在地居民生活品質，要求必須限期退場。

雙北除了公共工程土方去化需求，都更改建的建案工地土方去化量龐大。新北市府工務局表示，台北港暫置場原本限制工地出土量三萬方以上才能收置，後來門檻降至二萬方，已提升土方去化量能，但主要瓶頸在於台北港每年收容上限為四百廿萬方，可能出現港區額滿、無法收容隱憂。

新北市議員陳家琪日前與跨黨派議員考察八里土方暫置場，她說，四月起八里暫置場啟用，載運土方車輛走台六十四線下來，行經路段已有碎石、噪音及風沙汙染，地方居民每天都在承受生活品質惡化的衝擊；既已決定設在八里，政府就應正視對地方造成的影響，不能要居民默默承受。

陳家琪要求市府及中央說明暫置場實際使用期限，但每次都得到政府「會滾動式檢討」的答案，實問虛答讓地方憂慮，因為暫置場原先說法是使用一年，後來延長至三年，開放載運的車次也增加四倍，「八里居民願意共體時艱，但無法接受沒有期限的忍受」，她要求市府向中央反映，給地方一個明確承諾，提出退場時間與管理機制，而不是無止境等待。

她也主張應給地方回饋補償，不該等明年才編列回饋預算，並要求市府研議動用預備金或其他專案經費，優先處理交通安全、環境防護及道路養護等配套措施，包括風沙碎石、大車違規、路面刨鋪及清潔維護等問題，若監管機制失靈，暫置場就應退場，這也是地方底線。

據了解，台灣港務公司基隆港務分公司出租土地作暫置場，與雙北市府採短租模式，租期與回饋金將由行政院與雙北市府協商決定。