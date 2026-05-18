攜北農北漁推廣雲林優質農漁產品 蔣萬安赴雲林考察營養午餐食材

配合臺北市即將正式推動「公私立國民中小學免費營養午餐政策」，臺北市長蔣萬安18日前往雲林縣進行營養午餐食材及農產品推廣考察，透過實地走訪產地，深入了解食材生產、分級及食安管理流程。除持續提升校園午餐品質與食材來源管理外，也盼透過北農、北漁等通路，協助推廣臺灣優質在地農漁產品。

蔣萬安首站抵達虎尾鎮農會，視察全面通過ISO22000國際食品安全衛生管理系統驗證及HACCP雙重驗證的農產品加工廠。他親自進入花生揀選作業區，了解標準化分級包裝流程，並換上圍裙體驗挑選花生，在農會人員指導下包紮全臺第一顆具產銷履歷的「虎吉粽」。參訪過程中，農會也準備花生粽及花生霜淇淋供現場品嚐，蔣萬安對雲林花生濃郁香氣與紮實口感讚不絕口，更笑稱：「下次一定要帶三寶一起來吃！」

蔣萬安表示，臺北市作為全臺消費力最高的城市，非常重視校園午餐的品質、安全與食材來源管理，因此特別來到農業大縣雲林，關心農漁產品供應情形。雲林縣長張麗善於交流時指出，雲林花生及相關加工品產量占全臺七成以上，面對進口農產品競爭，在地生產、具產銷履歷的國產花生，就是最好的品質保證。

蔣萬安也提到，北農長期積極協助推廣雲林優質農特產品，包括黑金剛花生、花生醬及花生湯等都深受消費者喜愛。其中具產銷履歷的花生粽，在北農協力推廣下，銷售量自2020年的1.9萬顆，大幅成長至去年的6萬多顆，成長超過3倍，顯見市民對優質國產農產品的高度支持。

隨後，蔣萬安前往口湖鄉，了解鰻魚分級作業及臺灣鯛養殖情形。他對雲林傳統養殖產業的數位轉型給予高度肯定，指出當地鰻魚養殖已導入AI智慧管理系統，涵蓋水溫控制、水質監測及精準投料等技術，不僅提升養殖效率與品質，也讓臺灣養殖技術達到世界一流水準，符合國際ESG規範，並成功將優質水產品外銷至歐美、中東及東南亞等市場。

蔣萬安表示，臺灣過去享有「鰻魚王國」美譽，而雲林的鰻魚養殖技術與品質更是一流。為了讓產地優質水產直送餐桌，臺北漁產公司未來也將與雲林養殖戶密切合作，拓展採購及行銷通路，協助推廣包括「蒲燒鰻」等優質在地漁產品。

張麗善則表示，雲林引以為傲的「水產雙寶」鰻魚與臺灣鯛，從池底土壤、水質到飼料，皆經過嚴格品質管理與監控。針對立法委員張嘉郡提及推動《食品安全衛生管理法》產地標示入法，蔣萬安也表示高度認同，強調臺北市會與產地站在一起，共同守護食品安全。

蔣萬安進一步表示，配合免費營養午餐政策，教育局正積極規劃推出「精選餐」，全面提升食材品質。他指出，這趟雲林行程的重要目的之一，就是了解臺灣鯛養殖與供應情形。為強化學童膳食營養，市府已與臺北漁產公司簽署MOU，希望讓孩子吃得安心、健康又營養。

他表示，未來也將研議擴大採購雲林優質臺灣鯛等農漁產品，透過清蒸、酥炸、煎煮等多元料理方式，進一步豐富學童餐桌營養，創造產地與校園雙贏。除了實體採購外，蔣萬安也倡議推動食農教育向下扎根，建議未來可安排臺北市學校、教師及營養師前往雲林進行實地參訪，讓都會區孩子了解從產地到餐桌的生產過程，進一步體會農民辛勞與食材得來不易。