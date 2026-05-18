AI深偽詐騙愈來愈真 民代籲新北建置辨識平台

新北市議員彭一書今天在新北市議會個人市政總質詢時指出，AI技術快速發展，深偽影片、語音與圖片詐騙愈來愈氾濫，不少長者接到可疑電話、收到假訊息後無法辨別真偽，建議新北市府建立AI詐騙辨識平台，讓民眾可即時上傳圖片、語音或影片查證。新北市長侯友宜表示，相關建議「非常好」，將請警察局評估可行性。

彭一書表示，現在民眾大量透過LINE、臉書接收資訊，但AI生成影片、假圖片與假語音愈來愈逼真，甚至連民代服務處也常接到長者詢問，「這個是真的假的？」、「這通電話到底是哪裡打來的？」有時甚至還需要透過Google或AI工具協助判讀。

他指出，目前警方雖有網路巡邏及查緝機制，但大多仍是在民眾報案後才下架相關內容，屬於事後處理，希望新北市府能建立更即時、讓民眾容易使用的辨識平台，讓里長、社區或一般民眾可直接上傳可疑圖片、影片或語音，由系統協助判讀真偽。

侯友宜表示，市府正式訊息均透過官方管道發布，較不易遭混淆，但民間流傳訊息確實愈來愈難辨識。他指出，目前刑事警察局已有Deepfake深偽鑑識工具，新北警方若接獲疑似假訊息案件，也會主動查證並協助下架。

新北市警察局長方仰寧表示，目前警方已透過網路巡邏方式監看可疑訊息，若發現假冒名醫、假投資或假廣告等內容，會主動聯繫當事人並協助報案、下架內容。不過方仰寧也坦言，AI生成內容變化快速，第一時間辨識確實有難度。

彭一書認為，單靠宣導已不足因應現況，市府應成為民眾後盾，建立更完整且容易操作的辨識系統，尤其高齡者最容易成為詐騙目標，「最好讓民眾很清楚知道這是真的假的。」

侯友宜回應，中央與地方未來應合作建構更完整的資訊辨識系統，市府也會請警察局評估是否有必要建立相關工具與平台，強化AI詐騙辨識能力。