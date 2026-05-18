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北市府查了！12家密室逃脫防火不合格 開罰104萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局會同相關警消等單位聯合稽查北市34間密室逃脫業者。圖／台北市文化局提供
文化局會同相關警消等單位聯合稽查北市34間密室逃脫業者。圖／台北市文化局提供

北市信義區一間知名密室逃脫業者，日前發生員工扮「上吊鬼」喪命意外。主責單位文化局利用假日，針對34間業者全面性稽查。結果發現有12家防火相關設備狀況，總計開罰104萬元，並要求業者限期改善。

文化局表示，密室逃脫是一種新興行業，玩家在密閉式空間內闖關活動，台北市政府考量其營業特性，選定10日公安事件後的第一個周末5月15至17日間，由相關局處針對34個場所完成全面性勘查，瞭解場所的設置區位、建築物及消防設備安全問題；同時檢視從業人員的勞動條件、宣導消費資訊應公布事項。

文化局說，經相關單位稽查，發生意外的邏思起子2家場所已被勒令停業、3家現場無營業行為、1家非屬密室逃脫行業外，有12家查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元，並限業者於2日至30日內完成改善。

另外，9家因違反台北市土地使用分區管制自治條例被移送都市發展局按規定裁處；勞動局也將持續調查，若業者有違反勞動法令情形將依法查處。

文化局強調，市府於稽查同時，要求所有業者應盡速完成公共意外責任險投保，以保障玩家及自身權益。

文化局會同相關警消等單位聯合稽查北市34間密室逃脫業者。圖／台北市文化局提供
文化局會同相關警消等單位聯合稽查北市34間密室逃脫業者。圖／台北市文化局提供

文化局會同相關警消等單位聯合稽查北市34間密室逃脫業者。圖／台北市文化局提供
文化局會同相關警消等單位聯合稽查北市34間密室逃脫業者。圖／台北市文化局提供

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