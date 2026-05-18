汐止區湖光里據點課程多元 長輩手作小雛菊擴香瓶

汐止區湖光里社區照顧關懷據點，每個星期安排三天的多元課程，除了有健康操、益智遊戲之外，還安排了DIY課程，帶著長輩一起手作小雛菊擴香瓶，過程中，長輩必須親手捏塑出一朵朵小雛菊，不僅增添手作樂趣，也相當考驗手部靈活度與精細動作能力。

星期一下午時間的活動中心，老師將材料發下去，每個人一份，裡面有黏土、擴香玻璃瓶，在老師示範後長輩開始手作，將黏土切成小小份，然後放在手掌心搓揉，要做出一片片小雛菊的花瓣，是細活，很考驗手的靈活度，並不容易，不過大家坐在位子上，忙著手作也邊聊天，氣氛很歡樂。

長輩說，很喜歡里內有這樣的課程，覺得很有趣，雖然這次要做的小雛菊，用黏土捏出小小的花片很不容易，但是很好玩，也能夠在手作中認識新朋友。

湖光里社區照顧關懷據點，在上個月開張後，安排多元課程，每個星期上三天的課，有健康操、益智遊戲之外，也會不定期排手作課，這一堂是帶著長輩手作小雛菊擴香瓶，里長杜金泉也跟著大家一起DIY，希望透過課程，讓長輩走出家門，動手也動腦。

湖光里長杜金泉表示，課程安排有動態也有靜態，手作課帶著長輩做小雛菊擴香瓶，將材料黏土要捏出三朵花，先捏出花瓣、再組裝起來，然後要做出層次感，希望長輩能夠多多來參加課程，不止有動健康拉筋伸展，還有手作課，因為，在家一個人做可能枯燥無味，但是當長輩聚在一起上課，大家在歡笑中做出成品，樂趣就會不一樣。