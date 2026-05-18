快訊

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

又一間違法錄影！君綺美形診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

恭喜！謝京穎生了 張書偉雙胞胎女兒誕生小名曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區湖光里據點課程多元 長輩手作小雛菊擴香瓶

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖光里長輩聚在一起上課，忙著手作也邊聊天，在歡笑中做出成品。圖／觀天下有線電視提供
湖光里長輩聚在一起上課，忙著手作也邊聊天，在歡笑中做出成品。圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖光里社區照顧關懷據點，每個星期安排三天的多元課程，除了有健康操、益智遊戲之外，還安排了DIY課程，帶著長輩一起手作小雛菊擴香瓶，過程中，長輩必須親手捏塑出一朵朵小雛菊，不僅增添手作樂趣，也相當考驗手部靈活度與精細動作能力。

星期一下午時間的活動中心，老師將材料發下去，每個人一份，裡面有黏土、擴香玻璃瓶，在老師示範後長輩開始手作，將黏土切成小小份，然後放在手掌心搓揉，要做出一片片小雛菊的花瓣，是細活，很考驗手的靈活度，並不容易，不過大家坐在位子上，忙著手作也邊聊天，氣氛很歡樂。

長輩說，很喜歡里內有這樣的課程，覺得很有趣，雖然這次要做的小雛菊，用黏土捏出小小的花片很不容易，但是很好玩，也能夠在手作中認識新朋友。

湖光里社區照顧關懷據點，在上個月開張後，安排多元課程，每個星期上三天的課，有健康操、益智遊戲之外，也會不定期排手作課，這一堂是帶著長輩手作小雛菊擴香瓶，里長杜金泉也跟著大家一起DIY，希望透過課程，讓長輩走出家門，動手也動腦。

湖光里長杜金泉表示，課程安排有動態也有靜態，手作課帶著長輩做小雛菊擴香瓶，將材料黏土要捏出三朵花，先捏出花瓣、再組裝起來，然後要做出層次感，希望長輩能夠多多來參加課程，不止有動健康拉筋伸展，還有手作課，因為，在家一個人做可能枯燥無味，但是當長輩聚在一起上課，大家在歡笑中做出成品，樂趣就會不一樣。

汐止 長輩

延伸閱讀

好讀周報／「表達」成日本入學基本要求 模擬聯合國、YouTube練口條新風潮

基隆步入超高齡社會 市立醫院眼科看診人次增加…慶安宮捐贈新儀器

校園新鮮事／雲林偏鄉校引進太鼓、太極…秀潭show硬實力

橘世代／【愛的界線】當永遠的志工 陪長輩終老

相關新聞

TPass學生補助有譜？ 議員籲新北加碼300至500元

新北市議員彭一書今天在新北市議會個人市政總質詢時指出，TPass北北基桃1200月票雖減輕通勤族負擔，但對高中、大學生而言，每月1200元仍是不小支出，建議新北市針對15至24歲學生族群，再加碼補助300至500元。新北市長侯友宜表示，可帶回評估，也會與中央及北北基桃共同討論。

板橋、三重圖書館閉館改建 過期期刊出清邀民眾話別

新北市立圖書館板橋與三重分館將於6月起閉館暫停服務，未來將進行改建並以全新樣貌重新開放。閉館前夕，新北市立圖書館將於5月30日、31日舉辦「書香不打烊」活動，推出過期期刊清倉販售及多場告別活動，邀民眾一起留下最後閱讀回憶。

新北二總圖設計遭疑山寨深圳「龍華書城」 民代促第三方鑑定

新北市三重第二總圖書館興建案遭質疑設計與中國深圳「龍華書城」高度相似，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時提出陳情資料，要求市府委託第三方專業單位進行鑑定，並強化公共建築智慧財產權把關機制。

加強環境清消防鼠害 瑞芳清潔隊強化街區整頓

為防範鼠疫，新北市環保局瑞芳區清潔隊人員今(18)日前往市場周邊、街道巷弄及排水溝等地，進行清掃、清溝及環境消毒作業，清潔隊員分工合作，清除溝渠淤泥、垃圾及髒亂點，同時加強噴灑消毒藥劑，希望透過全面性環境整頓，降低病媒鼠孳生風險，維護社區環境整潔。

福隆夏日旅遊登場 沙雕、水上活動打造海邊假期

迎接夏季旅遊旺季，位於東北角的福容大飯店福隆推出一系列夏日活動，包含2026福隆國際沙雕藝術季、水上活動及親子主題房，希望讓遊客來到福隆，不只欣賞沙雕，也能體驗豐富海邊假期，感受濃濃夏日氛圍。

全齡共享增水道設施 汐止區白雲公園大改造9月中完工

汐止區佔地1600坪的白雲特色公園，以環狀鞦韆及5米高的土丘溜滑梯等特色深受親子喜愛，每到假日，很多家長都會帶著小朋友來玩，只是從107年啟用至今，因為長期高頻率的使用，導致部分遊具設施耗損不敷使用，所以汐止區公所進行改善工程，規劃打造全齡共享及小水道的特色公園。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。