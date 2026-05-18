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蔣萬安都說讚 北農攜手虎尾鎮農會共推產銷履歷花生粽

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴雲林，了解食材產銷。圖／台北農產運銷公司提供
台北市長蔣萬安今赴雲林，了解食材產銷。圖／台北農產運銷公司提供

端午節將至，北農攜手雲林虎尾鎮農會推出「產銷履歷花生粽」，選用雲林虎尾產銷履歷花生入粽，搭配傳統南部粽工法製作，打造端午人氣商品，台北市長蔣萬安今也赴雲林了解食材產銷，現場品嚐花生粽，讚不絕口直呼每口都能吃到花生。

北農表示，花生粽嚴選來自雲林虎尾鎮農會的產銷履歷花生，不僅粒粒飽滿、香氣濃郁，具備完整生產履歷與食安把關。而虎尾鎮農會為全台唯一生產產銷履歷花生的農會，加工工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品安全認證。

北農也說，雲林縣長張麗善也盛讚花生香氣濃郁、口感扎實，更提到雲林花生產量占全台七成以上，是台灣最重要的花生產地，期盼透過北農通路與品牌推廣，讓更多消費者認識並支持優質國產花生。

北農說，近年持續推動國產履歷食材商品化，其中履歷花生粽銷售成績亮眼。自2020年推出以來，當年銷售約1.9萬顆，至去年已成長超過三倍，銷售突破6萬顆。另外，去年北農採用國產花生推出的三款粽品，合計銷售更高達28萬顆，顯示消費者對國產花生與傳統風味的高度支持與喜愛。

北農也說，今年端午檔期再度向虎尾鎮農會採購6萬顆花生粽，同時在23日上午9時30分在「北農嚴選」門市舉辦限定試吃活動。凡於活動現場購買「虎尾花生粽」一包，即可享95折優惠。

雲林 蔣萬安 北農 張麗善 花生 粽子

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