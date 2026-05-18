全齡共享增水道設施 汐止區白雲公園大改造9月中完工

汐止區佔地1600坪的白雲特色公園，以環狀鞦韆及5米高的土丘溜滑梯等特色深受親子喜愛，，每到假日，很多家長都會帶著小朋友來玩，只是從107年啟用至今，因為長期高頻率的使用，導致部分遊具設施耗損不敷使用，所以汐止區公所進行改善工程，規劃打造全齡共享及小水道的特色公園。

立法委員廖先翔表示，白雲公園算是汐止區相當早期設置的共融式遊戲場，因為玩的人相當的多，經過這麼多年時間，有些遊具也到了汰舊換新的時間，所以這次有爭取新北市政府經費，要新設一些遊樂設施，比如小朋友最喜歡的攀爬網，或是夏天到了，小朋友喜歡玩水，會新設親水的滑道設施，既有的遊具也會做修繕，像是溜滑梯會再打磨、沙坑整修等等，希望給孩子在汐止區就有一個很好玩的遊樂空間。

這次改善計畫爭取市府「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，共計2,128萬元經費，改造前，立委廖先翔服務處及里長也到現場了解改造內容，其中攀爬網因為太小，不少民眾反應不敷使用，所以這次將打造一座結合多種遊戲類型的攀爬網，包括直爬、斜爬、平衡木及躲貓貓，提升豐富度，另外就是後方的大型沙坑，也是這次改造的重點。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，白雲公園是107年改善完成，有許多設施都已經老舊，希望透過這次的爭取，改善一些設施，所以在去年底有開一個工作坊，有找白雲國小學生來討論，討論完預計朝幾個方向去發展，第一個是把原有的攀爬架換成大型的攀爬架，另外在沙坑區也會增加水道設施，讓小朋友在沙坑區也能去玩水，再來就是遊具區，會新增一個跳床，因為小朋友希望有彈跳的設施玩，最後在體健區也會做組合式的遊具，比較多元，讓銀髮族可以使用，目前已經封閉施工，預計工期是120天，大約九月中會完成，如果有提早完成的話，會提前開放讓大小朋友使用。

福山里長謝志忠說，白雲公園很多家長都會帶著小朋友來玩，這次很感謝立委廖先翔以及汐止區公所為白雲公園爭取了2000多萬的經費，會增加一些新的設施，還有舊的設施也會修繕，整體改造，讓白雲公園更有特色。

設計理念延續既有的「白雲」與「紙飛機」意象，並新融入「太陽、霧氣、河流」等自然元素，還有另一個亮點，就是「降低熱傷害設計」，將既有紙飛機造型遮陽棚架，增設「水霧設施」，預計可降低體感溫度約10至30%，大幅提升夏季使用意願，讓家長與孩子在酷暑中也能安心遊玩，另外也會優化體健設施區、更新遊具、增設彈跳跳床遊具，確保全齡使用者都能享受安全、高品質的休憩空間。