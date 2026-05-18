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福隆夏日旅遊登場 沙雕、水上活動打造海邊假期

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
夏天來東北角福隆，享受美食及海邊假期。圖／觀天下有線電視提供
夏天來東北角福隆，享受美食及海邊假期。圖／觀天下有線電視提供

迎接夏季旅遊旺季，位於東北角的福容大飯店福隆推出一系列夏日活動，包含2026福隆國際沙雕藝術季、水上活動及親子主題房，希望讓遊客來到福隆，不只欣賞沙雕，也能體驗豐富海邊假期，感受濃濃夏日氛圍。

今年福隆國際沙雕藝術季將於5月29日登場，以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請國內外沙雕師打造超過40座大型沙雕作品，結合多部知名電影與動畫角色。福隆海水浴場也同步推出SUP立槳、衝浪及夜訪沙蟹等活動，吸引大小朋友參與。

深受親子家庭喜愛的「奇幻冒險島親子主題房」今年持續推出優惠專案，分為海洋及森林探險兩大主題，透過燈光、投影與大型玩偶布置，打造沉浸式空間。即日起至6月底止，也推出兩大一小入住優惠，並加贈早餐及宵夜。

除了住宿與活動外，飯店今年也推出「東北角海韻饗宴」特色料理，以東北角海鮮及在地食材入菜，推出麥片蝦、脆皮焦糖六兩金及翻轉蘋果派等人氣料理，希望讓旅客在夏日旅程中，也能享受豐富美食與度假氛圍。

福隆 沙雕

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