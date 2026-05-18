被控檢舉攤商 中華工程說話了

台北市萬華富民路155巷路段，周遭攤商及住戶上個月陳情，房屋遭到隔壁中華工程施作的第一魚果市場匝道工程，造成鄰損狀況，不料，才不到一個月，攤商紛紛遭人匿名瘋狂檢舉，北市議員鍾小平再度陪同開記者會，質疑是中工指使。中華工程回覆，報復檢舉一事毫無所悉；鄰損部分已請第三方單位鑑定。

中華工程表示，對於傳聞所謂「報復檢舉」的說法，中工毫無所悉。關於鄰損爭議，目前已委請第三方公正單位進行專業鑑定，後續將依鑑定結果及相關法令規範處理相關事宜。

衛生局說明，在5月5日接獲民眾具體陳情、5月8日上午約11點前往稽查，查獲部份衛生缺失及多數散裝食品沒有標示品名及產地，衛生缺失部份已開立限期改善通知單，期屆複查如不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2傹元罰鍰；散裝食品未標示品名及產地部份依違反食安法第25條及第47條經完備行程序後可處3萬元罰鍰。

衛生局說，在接獲民眾具體陳情後，都會依照程序、派人前往稽查，此案衛生局查獲缺失後，開立限期改善通知單，皆依「台北市政府衛生局食品衛生檢查作業流程」、「台北市政府衛生局食品標示檢查作業流程」進行。

警察局表示，分局於今年4月29日至5月18日，接獲民眾檢舉富民路155巷路段路霸、違停等問題而前往查處取締，若現場未有嚴重影響交通的情事，依據道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，以勸導代替舉發。

另外，有關鄰損部分，北市新工處也說，有關今年4月針對富民路155巷部分民眾陳情施工損鄰爭議一事，目前已請第三方公正單位、台北市土木技師公會進行鑑定作業，已於5月14號完成初勘作業。

新工處表示，接續會再辦理正式勘驗，如鑑定結果為施工廠商責任，新工處也將要求施工廠商負責處理。