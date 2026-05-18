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TPass學生補助有譜？ 議員籲新北加碼300至500元

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今出席議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今出席議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議員彭一書今天在新北市議會個人市政總質詢時指出，TPass北北基桃1200月票雖減輕通勤族負擔，但對高中、大學生而言，每月1200元仍是不小支出，建議新北市針對15至24歲學生族群，再加碼補助300至500元。新北市長侯友宜表示，可帶回評估，也會與中央及北北基桃共同討論。

彭一書表示，TPass推動後，對北北基桃共同生活圈的通勤族、學生與家庭都有幫助，也讓民眾交通負擔降低。不過，對部分雙薪或經濟壓力較大的家庭而言，孩子每月仍需負擔1200元通勤費，累積下來仍是一筆開銷。

彭一書指出，許多高中、大學生通勤需搭乘捷運、台鐵與公車，跨縣市移動頻繁，TPass確實是目前最方便的選擇。他建議，新北市可研議針對15至24歲學生族群，在1200月票基礎上再補助300至500元，進一步減輕家庭負擔。

侯友宜表示，TPass屬中央推動的全國性計畫，北北基桃月票方案也涉及中央補貼比例及各縣市共同負擔，目前制度並未針對身分別設計不同票價。若新北單獨再補助學生，仍需考量全國一致性及北北基桃合作架構。

侯友宜也說，TPass 1200月票相較一般通勤費用，已約打了5折，若學生使用量未達月票效益，也可選擇學生票或轉乘優惠等其他方案。不過，他肯定彭一書關心學生通勤負擔，表示市府會帶回評估，研議是否能提高學生交通優惠。

彭一書則認為，北北基桃同屬共同生活圈，新北可主動拋出討論，與台北、基隆、桃園及中央協調，研究是否能針對學生族群提出更適合的月票補助方案。

侯友宜回應，市府會把學生使用交通工具及通勤需求納入討論，評估是否有更多優惠空間，也會與中央溝通相關制度調整可行性。

侯友宜 北北基桃 交通月票

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