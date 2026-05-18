加強環境清消防鼠害 瑞芳清潔隊強化街區整頓

為防範鼠疫，新北市環保局瑞芳區清潔隊人員今(18)日前往市場周邊、街道巷弄及排水溝等地，進行清掃、清溝及環境消毒作業，清潔隊員分工合作，清除溝渠淤泥、垃圾及髒亂點，同時加強噴灑消毒藥劑，希望透過全面性環境整頓，降低病媒鼠孳生風險，維護社區環境整潔。

不少民眾看到清潔隊加強清消作業後，也紛紛表示支持，認為夏季天氣炎熱，若環境髒亂容易滋生病媒蚊蟲及老鼠，透過定期清潔與消毒，能讓居住環境更加安心。

瑞芳清潔隊長蔡培民表示，清潔隊平時每周都會固定辦理清溝作業，維持環境整潔及排水順暢；此次則因應鼠疫預防工作，特別加強清消及環境整頓，降低病媒鼠孳生風險，也提醒民眾共同配合，才能有效提升防治成效。

藉由此次整頓與清消機會，也向民眾宣導防鼠「三不政策」，包括「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」，呼籲民眾落實垃圾不落地、妥善處理廚餘、清除堆置雜物，並維持居家及周邊環境整潔，共同從源頭降低鼠害發生，營造乾淨安全的生活環境。