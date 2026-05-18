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智慧垃圾桶解垃圾溢滿成「老鼠餐廳」 議員轟北市設置進度慢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近期鼠害議題，議員吳世正認為，可避免垃圾外溢、節省人力巡查的智慧垃圾桶，北市府至今設置進度慢。圖／引用自議會直播
近期鼠害議題，議員吳世正認為，可避免垃圾外溢、節省人力巡查的智慧垃圾桶，北市府至今設置進度慢。圖／引用自議會直播

北市早在2018年就曾試辦具壓縮、除臭與即時通報功能的「iTrash 智慧垃圾桶」，近期鼠害議題，外界關注可避免垃圾外溢、節省人力巡查的智慧垃圾桶，至今設置進度慢。北市議員吳世正今天議會警政衛生部門質詢設置進度，環保局表示，目前大湖公園、香堤廣場有試辦，但有一些軟硬體問題待解決，現都還在測試中。

北市議員吳世正今天議會警政衛生部門質詢，表示他一年多前就質詢北市府，應該推動智慧垃圾桶，這個智慧垃圾桶設置好處，就是因數位偵測，垃圾桶滿了就通知清潔人員來收，市容景觀也可以維持，但環保局表示會研議，蔣萬安也認為該做，怎麼研議一年半至今無進度？還有人將垃圾桶封印照片被拿來放上社群。

環保局長徐世勳表示，目前北市府在大湖公園、香堤廣場都有試辦，不過因有一些軟硬體問題待解決，目前廠商試辦發現一些問題，到現在都還在測試，還在找如何更有效的解決方式。

徐世勳表示，智慧垃圾桶的確是要設置的，但現在都還在測試，還要找不同的垃圾桶來測試，看有沒有更適合的智慧垃圾桶。

垃圾桶 環保局 北市

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