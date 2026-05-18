智慧垃圾桶8年來雙北僅設9台？北市府：已有試辦但還在測試

北市防治鼠害延燒到垃圾桶封印之亂。台灣前進陣線今與文山區華興里里長陳峙穎赴議會開記者會，質疑市府大清消淪特定區域的「局部小清消」；還有「鼠類偵防師」是換湯不換藥的數字遊戲，並且呼籲北市府應設置智能垃圾桶，北市環保局表示，已經有開始試辦智，但目前都還在測試。

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱指出，北市府推出的「大清消」雷聲大雨點小、還有「鼠類偵防師」人力淪數字遊戲。吳欣岱說，北市環保局長徐世勳曾保證偵防師「一定會超過百位」，結果上線後就是沿用12年前就存在的86人消毒班原班人馬，所謂破百只是把同單位的助手算進去，台北市根本沒有多出任何防治人力。

台灣綠黨北市中正萬華議員參選人王振庭也指出，西門町、信義商圈等核心觀光區每天迎來龐大觀光人流，卻經常出現垃圾桶滿溢、長時間堆置，王質疑，但其實北市府早在2018年就試辦具壓縮、除臭與即時通報功能的「iTrash 智慧垃圾桶」，但8年過去，全雙北竟只設置9台，要求市府應規畫觀光熱區導入智能垃圾桶的具體時程、建立滿溢即時通報機制，並公開商圈清運大數據，用資料治理取代盲目巡邏。

小民參政歐巴桑聯盟北市中山大同議員參選人李惠暄表示，蔣市府驕傲宣稱北市每人每日垃圾量全台最低，但真相是市民為了省專用垃圾袋，將垃圾轉移到了街頭與行人垃圾桶。更誇張是，北市環保局去年的稽查次數，竟還創下十年來最低，連罰鍰次數也低得離譜。

台灣基進松山信義議員參選人鄧樂強也提到，北市府最近大動作「封印」各地公共垃圾桶，雖此舉能減少違規棄置家庭垃圾，但其實北市整體垃圾量並未消失，他不反對推動減少社區型垃圾桶政策，但必須完整配套，如定點垃圾管理、增加熱區巡察人力、調整清運頻率並加強居民宣導。

北市文山區華興里長陳峙穎也表示，這次市府宣傳的「大清消」，連基層里長都霧煞煞、完全沒收到提前公告。經過了解才發現，12區大清消根本不是全面性清消，只針對少數特定的市場與公園，實際只是「小清消」、「局部清消」，口號式宣傳不僅沒有實質效果，更造成基層困擾。