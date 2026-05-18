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綠民代再籲新北放寬假牙補助 侯：財務負擔大須審慎評估

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市議員陳永福（右）今再呼籲市府放寬假牙補助的標準。記者張策／攝影
新北市議員陳永福（右）今再呼籲市府放寬假牙補助的標準。記者張策／攝影

新北市議員陳永福今天在新北市議會總質詢時，再度要求市府放寬長者假牙補助資格，主張不應設置過多限制，讓有需求長者可透過申請獲得協助。新北市長侯友宜表示，若全面推動，經費高達40億元，仍須審慎評估財務負擔。

陳永福表示，目前許多長者因節儉捨不得花錢處理牙齒問題，即使吃飯不方便、牙齒疼痛，仍會選擇忍耐。他認為，若政府提供補助，長者較願意主動就醫處理，不僅能改善生活品質，也有助營養吸收與健康狀況，長期反而能減少醫療支出。

他指出，自己多次在議會爭取放寬假牙補助，但政策至今未有明顯調整，讓不少長者感到失望，「議員一直講、一直講，到現在都在原地踏步。」

衛生局長陳潤秋表示，新北市目前推動的是「長者口腔健康政策」，重點放在預防保健，包括定期塗氟與維持自然齒數量等措施。陳潤秋指出，新北市長者擁有20顆以上自然牙比例，以及全口無牙比例等指標，均優於全國平均。

侯友宜則表示，目前補助對象仍以低收、中低收入戶及身障低收入戶為主，若全面放寬，依新北市約82萬名長者推估，全口無牙者約占1成多，以每人補助5萬元計算，總經費恐達40多億元。

侯友宜說，即便分年辦理，每年仍需增加10多億元支出，加上新北市近年公共建設、人事費與捷運工程支出持續增加，財政壓力相當沉重，市府必須整體評估。

不過陳永福認為，市府應透過開源節流與財務調度，把資源「用在刀口上」，強調長者口腔健康攸關生活品質，希望市府在任期內能進一步研議放寬方向。

新北 假牙 侯友宜

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