綠議員建議效法「川普帳戶」 侯友宜：可評估、盼由中央推動

新北市議員翁震州今天在新北市議會總質詢時，以美國近期推動的「川普帳戶」為例，建議新北市研議替新生兒設立「未來帳戶」，由政府替孩子存入1000美元，投入與大盤高度連動的指數型ETF。新北市長侯友宜表示，市府可進一步評估，但仍希望由中央統一推動。

翁震州表示，美國近期規畫替今年至2028年出生的新生兒設立專屬帳戶，由政府先存入1000美元，待孩子年滿18歲後即可作為教育、購屋等用途，若未動用也可作為退休儲蓄的一部分。

他指出，若以年化報酬率約10%估算，18歲時約可累積至5500至5600美元，折合新台幣約18萬元，若再搭配台灣現行私校補助政策，對年輕家庭而言可大幅減輕教育與生活負擔。

翁震州表示，目前中央雖已有針對低收、中低收入戶兒少設立「兒少未來教育及發展帳戶」，但一般中產家庭同樣面臨育兒與教育壓力，「很多人不符合中低收入資格，但生活其實也很辛苦」，認為若能由新北率先推動類似制度，不僅是投資孩子未來，也有助提升生育意願。

侯友宜表示，目前中央已針對弱勢兒少設立相關帳戶制度，新北市申請比例也已達約8成，成效不錯；至於擴大到全體新生兒，他不反對這樣的方向，但認為涉及財源與制度設計，仍希望中央統一規畫推動。

侯友宜說，新北市人均預算相對有限，很多政策若由地方單獨推動，容易產生城鄉落差，因此還是希望中央與地方能共同合作，由中央從制度面、修法面整體規畫。

不過，在翁震州追問下，侯友宜也鬆口表示，市府可進一步評估相關可行性，作為未來政策研究方向之一。