議員促設中和南勢角聯外道路 新北市府：交流道改善先行

中和地區人口稠密，新北市議員張維倩今天在議會總質詢指出，中和南勢角地區經常塞到爆，加上近期人行道施工更是雪上加霜，當初中央核定南勢角東西聯外道路研究經費，至今地方沒有下文。新北市長侯友宜指出，目前中和交流道優化先做，讓過境車流不要進入市區是目前的重點：交通局長鍾鳴時說，交流改善善方案設計預計6月底出爐，聯外道路經過可行性研究，初估困難度高。

張維倩說，內政部2019年曾核定經費研議改善方案，提出「開闢南勢角東西聯外道路」、「台64線快速道路增設閘道」、「北二高中和交流道改善」等方案，東西聯外道路東接新店中安大橋，西接中和中興街，可以將車流從興南路引導到外部，是真正能夠解決地方擁塞的方法。

張維倩說，南勢角地形出口極小，目前都更案一棟棟蓋起來，未來人只會多不會少，市府應該加緊去做。

侯友宜指出，南勢角交通問題勢必要解決，目前首要工作是交流道分流改善工程先行，他會在任內全力推動。

鍾鳴時表示，東西聯外道路當初地方評估，因為造價高昂、出口效益有限，加上要貫穿隧道，並施作高架，需要環評，初步評估效益不足。

鍾鳴時說，目前透過中和交流道改善，將過境車流引導出去不要進到市區，釋放原本路口，紓解下高速公路的交織混亂情形，預計6月底會有初步細部設計出爐。