沈伯洋酸蔣萬安和李四川垃圾桶意見不一致 李明賢拿數據打臉

雙北市長選戰開打，對於國民黨新北市長參選人李四川喊「雙北共治」，卻遭民進黨台北市長參選人沈伯洋酸「蔣萬安、李四川連垃圾桶問題，意見都不一致」。國民黨北市議員李明賢今天拿出北市垃圾桶總數打臉沈伯洋。

李明賢今天接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，李明賢說，北市府在李四川副市長任內，垃圾桶數量並沒有增加，根據統計，北市110年垃圾桶數有1804個、111年台北市長柯文哲交接給蔣萬安時垃圾桶總數2000個；蔣萬安上任後，112年有1982個，113年有1956個，去年114則有1682個。

李明賢說，垃圾桶要不要增加是可以討論的議題，因為有人支持增加，也有人認為不該增加，不過對於沈伯洋稱蔣萬安、李四川連垃圾桶要不要增設都意見不一致，李今天提出數據打臉表示，李四川任副市長期間，北市垃圾桶數量並無增加。