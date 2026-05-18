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板橋、三重圖書館閉館改建 過期期刊出清邀民眾話別

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立圖書館板橋與三重分館將於6月起閉館改建，閉館前推出過期期刊清倉販售活動，每本20元。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館板橋與三重分館將於6月起閉館改建，閉館前推出過期期刊清倉販售活動，每本20元。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館板橋與三重分館將於6月起閉館暫停服務，未來將進行改建並以全新樣貌重新開放。閉館前夕，新北市立圖書館將於5月30日、31日舉辦「書香不打烊」活動，推出過期期刊清倉販售及多場告別活動，邀民眾一起留下最後閱讀回憶。

新北市立圖書館表示，三重分館將於5月30日、板橋分館於5月31日舉辦過期期刊販售活動，每本期刊均一價20元，販售刊物涵蓋財經、投資、時尚、美食、語言學習及兒童雜誌等多元類型，包括「商業周刊」、「天下」、「遠見」、「VOGUE」、「ELLE」、「未來兒童」、「少年牛頓」等。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，雜誌雖會過期，但知識不會過期，希望透過活動延續刊物價值，也讓民眾能收藏圖書館回憶，同時落實環保。

除期刊販售外，板橋分館5月30日也將舉辦圖書打包活動，邀讀者共同參與；5月31日則安排「最後故事時間」繪本分享、「時光放映室」電影播放，以及「燈火相傳」閉館熄燈快閃活動，與讀者正式告別。

新北市立圖書館提醒，板橋分館6月1日起將於現址斜對面的板橋區調解委員會大樓1樓設置臨時服務據點，持續提供預約取書、還書及辦證等服務。

圖書館 板橋

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