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三蘆停車需求大 民代盼停車場興建、改善老舊停車塔

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員李倩萍（左）今在議會總質詢關切三蘆停車空間不足問題，並質疑老舊立體停車塔已不符現代車型需求，呼籲市府加速改善。記者張策／攝影
新北市議員李倩萍（左）今在議會總質詢關切三蘆停車空間不足問題，並質疑老舊立體停車塔已不符現代車型需求，呼籲市府加速改善。記者張策／攝影

新北市三重、蘆洲停車需求長期吃緊，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時關切多座停車場興建進度，並點名三重、蘆洲現存立體停車塔已使用近30年，不僅設備老舊，也不符現代車型需求，呼籲市府加速改善與更新。

李倩萍表示，近年市府陸續推動多座停車場工程，包括新海公園、玫瑰公園、永安機械停車場、行政中心地下停車場等案，地方都相當期待，希望能如期完工，紓解三蘆停車壓力。

交通局長鍾鳴時表示，目前相關工程均依進度推動，其中部分停車場預計明後年陸續完工。不過李倩萍指出，開元公園、六張大同等停車場規畫案已在地方討論多年，「行動治理聽了5、6年以上都還在規畫中」，地方居民與里長都相當關切進度。

侯友宜表示，目前部分案件仍等待中央前瞻補助核定，但市府會持續推動規畫，不會因未獲補助就停止辦理。

李倩萍也點名三重「重新」、「中山」等立體停車塔，指出兩座停車塔都已使用近30年，存在金屬疲勞與公安疑慮，且早年設計的車格高度、寬度及載板規格，已不符合現代休旅車需求，不少民眾根本停不進去。

她表示，即便設備零件可汰換維修，但金屬疲勞問題無法逆轉，希望市府能比照蘆洲長安停車場模式，針對老舊停車塔進行全面更新或改善。

侯友宜表示，目前機械停車場皆有定期安全檢查與維護管理，會確保運作安全；至於議員反映的車格規格與使用需求問題，市府也會再檢討可調整空間，盡量改善。

此外，李倩萍也關切三重第二總圖停車規畫，指出市府目前規畫僅約200格機車位，但第二總圖周邊缺乏捷運便利性，鄰近夜市與商圈，未來大型活動頻繁，憂心機車格數量不足。

她指出，目前板橋總圖假日已「一位難求」，何況板橋總圖附近有捷運站，民眾前往第二總圖多半仍仰賴機車，質疑市府以進館人數推估停車需求的方式過於樂觀。

侯友宜表示，市府會再整體檢視停車需求，後續也會向議員提出相關評估與改善方案。

停車場 三重

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