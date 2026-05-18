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學齡前兒童整合性篩檢 北市大安區加辦3場

中央社／ 台北18日電

北市大安區健康服務中心今天表示，今年3到6歲幼兒園場次健康篩檢已完成5930名，約200名未能配合進行，5月30日、6月2日及6日將辦理3場，名額有限，提醒上官網預約。

台北市衛生局舉行例行記者會，宣布5月30日、6月2日及6日，大安區健康服務中心將舉辦3場「學齡前兒童整合性篩檢暨一站式健康服務」，可上服務中心官網預約報名。中心表示，除第2場在台北市立聯合醫院仁愛院區進行，第1、3場在大安區健康服務中心進行。

大安區健康服務中心主任張惠美告訴中央社記者，3至5月間結合轄區106所幼兒園，媒合醫療團隊進入幼托園所提供健康篩檢服務，截至5月10日，完成約5930名3至6歲兒童健康篩檢，考量少數幼童未能配合幼兒園篩檢日、部分未就讀兒童的健康需求，再辦理這3場。

張惠美說，推估還有200名左右的幼兒還未做健康篩檢，截至今天上午，第1場預約已經額滿，第2場剩下10餘個名額，第3場剩下30多個名額，呼籲儘速上網預約報名，若自行前往，要分別掛號眼科、兒科、小兒科等，花費較多費用及時間。

張惠美指出，6月2日這場，除了有整合性篩檢，更提供兒童發展篩檢評估（PeDS）、兒童預防保健、牙齒塗氟、兒童安全健康諮詢及營養諮詢等服務。

張惠美提醒，篩檢結果若有疑似異常項目，應於收到通知後2週內儘速安排兒童至醫療院所複檢追蹤，例如心雜音、生殖器構造異常等，初期症狀不明顯，需要及時診斷與治療，避免影響生長發育或後續併發症。

大安區健康服務中心統計，112至114年，每年完成6545至7220名3至6歲兒童健康篩檢。其中，口腔異常率由112年的20.7%逐年下降至114年的13.2%；視力異常率則上下波動，由112年的14.4%於113年攀升至16.8%，114年再降至12.9%；聽力異常率由112年8.9%微幅增加，於113及114年均為10.3%。

幼兒園 中央社 北市

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