新北二總圖設計遭疑山寨深圳「龍華書城」 民代促第三方鑑定

新北市三重第二總圖書館興建案遭質疑設計與中國深圳「龍華書城」高度相似，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時提出陳情資料，要求市府委託第三方專業單位進行鑑定，並強化公共建築智慧財產權把關機制。

李倩萍表示，近期有建築界人士向她陳情，質疑第二總圖設計概念、外觀造型與空間規畫，與中國深圳龍華書城有高度相似之處。她說，原本對此案相當保留，但在閱讀相關資料與設計內容後，認為確實有必要進一步釐清。

她指出，新北第二總圖設計主打「知識、永續、科技」，並以「打開的書本」作為建築造型概念，打造全民共享的「城市客廳」；而龍華書城同樣以「翻開書頁」作為外觀意象，也強調知識、科技與共享空間概念，包含環形書牆與「城市客廳」等設計元素。

李倩萍表示，陳情人本身為建築師，長期關注國內外文化類公共建築，並針對兩案提出比對資料，認為兩者存在高度設計關聯性。她強調，自己並非直接認定抄襲，而是希望市府正視外界疑慮，「這不只是設計問題，也關乎公共建設品質與新北市形象。」

她要求文化局委託第三方專業機構，針對此案進行實質審查與鑑定，並檢視契約中的智慧財產權責任歸屬，若未來涉及侵權爭議，應由設計單位負起相關法律與賠償責任。

文化局長張䕒育表示，目前相關建築設計皆依公開評選程序辦理，設計團隊也是經公開評選產生，契約中也有智慧財產權與侵權責任相關規範。對於議員提出的疑慮，後續將再請專業單位協助檢視。

新北市長侯友宜則表示，市府會請建築師公會協助了解相關情況，針對外界質疑進一步釐清。