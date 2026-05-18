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新北導護志工雨衣挨批「打折式發放」 侯友宜允檢討

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市議員李倩萍（右）今在議會總質詢指出，導護志工雨衣等基本裝備長期不足，質疑教育局「打折式發放」，讓基層志工相當心寒。記者張策／攝影
新北市議員李倩萍（右）今在議會總質詢指出，導護志工雨衣等基本裝備長期不足，質疑教育局「打折式發放」，讓基層志工相當心寒。記者張策／攝影

新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢指出，新北市導護志工裝備長期不足，教育局每年暑假雖要求各校填報需求數量，實際發放數量卻明顯落差，去年雨衣需求達成率甚至僅約3成，質疑市府「打折式發放」，讓基層志工相當心寒。

李倩萍表示，根據教育局統計，113年導護志工雨衣需求達成率約6成，114年更降至約3成，等於「3個志工裡只有1人拿得到裝備」，不少導護志工隊長都向她反映不滿。

她指出，導護志工平時協助學生上下學交通安全，雨衣、反光背心、哨子、指揮旗等都屬基本配備，但教育局現行統籌經費每人僅約400元，卻還需涵蓋保險、教育訓練、志工表揚及研習等支出，「400塊根本包山包海」，導致裝備經費遭壓縮。

李倩萍質疑，既然教育局每年都要求學校調查需求數量，最後卻又大量打折發放，「那為什麼還要填需求表？」她認為，這樣的作法讓導護志工感受不到尊重，也凸顯市府長期忽視基層志工需求。

她也提到，導護志工高齡化問題日益明顯，近年不少學校因人力不足，甚至需要導護媽媽再找家人幫忙，出現「導護阿公」加入執勤情況，因此連雨衣尺寸也開始出現2L等較大需求。

教育局長張明文表示，部分設備並非每年全面汰換，因此會依實際需求逐年更新。侯友宜則說，若有實際需求且屬必要裝備，市府會再檢討相關預算與需求落差問題，盡量滿足導護志工需要。

李倩萍則要求，未來導護志工裝備預算應獨立編列，不應再與其他志工業務共同使用，並希望教育局今年暑假重新調查需求時，能如實依照數量與尺寸發放，不要再讓基層志工失望。

侯友宜 志工 教育局 新北

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