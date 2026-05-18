快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

新北總質詢聚焦鼠患 民進黨議員讚侯友宜「比較認真」

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，民進黨議員聚焦雙北鼠患議題。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢，民進黨議員聚焦雙北鼠患議題。記者葉德正／攝影

雙北鼠患議題持續延燒，新北市議會民進黨今天總質詢聚焦鼠患議題，對比北市質詢砲聲隆隆，民進黨議員讚賞侯友宜「新北比較認真」，也對新北從里基層開始到跨局處合作防鼠稱侯「這就是你的功力」。也有議員憂心，明年事業廚餘不再能養豬，多出來的廚餘可能成為鼠類溫床。環保局長程大維表示，將優先透過堆肥、厭氧菌分解、黑水虻等方式再利用處理，無法消化的數量則可透過焚化方式解決。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢，聚焦在雙北鼠患議題。

邱婷蔚對侯友宜談到新北有盤點3964處老鼠熱點，讚「新北市比較認真喔」，對新北從里基層開始，再透過跨局處防治讚侯「這就是你的功力」。

對於議員詢問老鼠哪裡來，侯友宜說，「全台都有老鼠，不用問，自己的事情自己負責」。

翁震州詢問侯友宜，為何這次鼠患為何會在春季爆發？侯友宜說，大家會擔心有沒有無法解決的問題，但老鼠不是一天形成的，包括氣溫變化過程，或暖化過程都有可能，怎麼在老鼠增加時間點強力清消會是重點。

翁震州說，新北跟台北市不同在於沒有公用垃圾桶，但新北較多市場攤商、營業處所的廚餘，新北目前怎麼處理廚餘？

環保局長程大維說，不管是一般民眾還是市場、夜市，經發局有要求市場垃圾桶要加蓋，在攤商收攤時也要清理，自治會也會定期清溝消毒，希望回到源頭「減少食物來源」。

程大維說，目前家戶廚餘都是交給環保局清潔隊，可透過自主堆肥、黑水虻等方式處理，今年事業廚餘可以交給養豬戶，未來全面禁止養豬後，還是會以再利用方式優先，盡量將廚餘資源化。

翁震州說，如果事業廚餘無法有效處理，市府應該在明年之前想出解決辦法，目前台中有補助廚餘機5000元，屏東6000，新北要不要跟進？

侯友宜說，廚餘機有一定功效，可以乾燥、破碎、研磨，但有一部分沒辦法解決，要不要跟中央申請補助，可以研議。

程大維說，市面廚餘機只有烘乾、破碎等功能，這些產物還是要交給清潔隊，無法再利用，後面要搭配屋頂農場做成半成品、堆肥，才有機會發揮廚餘機功效，現階段在學校自立午餐都有推動，搭配有機植栽等，低碳校園都有給予相關補助。

李余典 雙北 廚餘 老鼠 新北

延伸閱讀

議員送直笛盼他當吹笛人解決鼠患 侯友宜：將試辦鼠類監測

防鼠患、火災…議員促解決囤積房 侯友宜：自治條例下會期送審

滅鼠投藥恐害毛孩誤食 民代要求新北建完整SOP

列管街友約414人恐成漢他病毒破口？民代促新北加強關懷

相關新聞

板橋、三重圖書館閉館改建 過期期刊出清邀民眾話別

新北市立圖書館板橋與三重分館將於6月起閉館暫停服務，未來將進行改建並以全新樣貌重新開放。閉館前夕，新北市立圖書館將於5月30日、31日舉辦「書香不打烊」活動，推出過期期刊清倉販售及多場告別活動，邀民眾一起留下最後閱讀回憶。

新北二總圖設計遭疑山寨深圳「龍華書城」 民代促第三方鑑定

新北市三重第二總圖書館興建案遭質疑設計與中國深圳「龍華書城」高度相似，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時提出陳情資料，要求市府委託第三方專業單位進行鑑定，並強化公共建築智慧財產權把關機制。

北市推「鼠類偵防師」限有管委會社區申請 里長轟：講笑話？

為了防治鼠害，北市環保局推出「鼠類偵防師」，民眾可以向市府申請鼠類偵防師服務，提出治鼠方法。不過文山區里長陳峙穎質疑，有長輩里民向他求助申請方法，下載申請書才發現，鼠類偵防師必須限定有管委會的社區才能申請，但老公寓老鼠問題更嚴重，問北市府是在「講笑話」嗎？

控中工鄰損 攤商反被「查水表」 鍾小平：反向稽查中工

台北市萬華區第一魚果興建當中，其中E閘道工程遭附近住戶指施工不當，造成鄰損狀況。北市議員鍾小平於4月底協助開記者會，要求施工單位中華工程說明賠償，近期鄰損的攤商住戶抱怨被北市府相關單位稽查，疑似遭人大量檢舉，鍾小平今再開記者會批中工，更要反向稽查中工在台北的工地。

三蘆停車需求大 民代盼停車場興建、改善老舊停車塔

新北市三重、蘆洲停車需求長期吃緊，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時關切多座停車場興建進度，並點名三重、蘆洲現存立體停車塔已使用近30年，不僅設備老舊，也不符現代車型需求，呼籲市府加速改善與更新。

新北導護志工雨衣挨批「打折式發放」 侯友宜允檢討

新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢指出，新北市導護志工裝備長期不足，教育局每年暑假雖要求各校填報需求數量，實際發放數量卻明顯落差，去年雨衣需求達成率甚至僅約3成，質疑市府「打折式發放」，讓基層志工相當心寒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。