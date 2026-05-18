新北總質詢聚焦鼠患 民進黨議員讚侯友宜「比較認真」

雙北鼠患議題持續延燒，新北市議會民進黨今天總質詢聚焦鼠患議題，對比北市質詢砲聲隆隆，民進黨議員讚賞侯友宜「新北比較認真」，也對新北從里基層開始到跨局處合作防鼠稱侯「這就是你的功力」。也有議員憂心，明年事業廚餘不再能養豬，多出來的廚餘可能成為鼠類溫床。環保局長程大維表示，將優先透過堆肥、厭氧菌分解、黑水虻等方式再利用處理，無法消化的數量則可透過焚化方式解決。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢，聚焦在雙北鼠患議題。

邱婷蔚對侯友宜談到新北有盤點3964處老鼠熱點，讚「新北市比較認真喔」，對新北從里基層開始，再透過跨局處防治讚侯「這就是你的功力」。

對於議員詢問老鼠哪裡來，侯友宜說，「全台都有老鼠，不用問，自己的事情自己負責」。

翁震州詢問侯友宜，為何這次鼠患為何會在春季爆發？侯友宜說，大家會擔心有沒有無法解決的問題，但老鼠不是一天形成的，包括氣溫變化過程，或暖化過程都有可能，怎麼在老鼠增加時間點強力清消會是重點。

翁震州說，新北跟台北市不同在於沒有公用垃圾桶，但新北較多市場攤商、營業處所的廚餘，新北目前怎麼處理廚餘？

環保局長程大維說，不管是一般民眾還是市場、夜市，經發局有要求市場垃圾桶要加蓋，在攤商收攤時也要清理，自治會也會定期清溝消毒，希望回到源頭「減少食物來源」。

程大維說，目前家戶廚餘都是交給環保局清潔隊，可透過自主堆肥、黑水虻等方式處理，今年事業廚餘可以交給養豬戶，未來全面禁止養豬後，還是會以再利用方式優先，盡量將廚餘資源化。

翁震州說，如果事業廚餘無法有效處理，市府應該在明年之前想出解決辦法，目前台中有補助廚餘機5000元，屏東6000，新北要不要跟進？

侯友宜說，廚餘機有一定功效，可以乾燥、破碎、研磨，但有一部分沒辦法解決，要不要跟中央申請補助，可以研議。

程大維說，市面廚餘機只有烘乾、破碎等功能，這些產物還是要交給清潔隊，無法再利用，後面要搭配屋頂農場做成半成品、堆肥，才有機會發揮廚餘機功效，現階段在學校自立午餐都有推動，搭配有機植栽等，低碳校園都有給予相關補助。