北市推「鼠類偵防師」限有管委會社區申請 里長轟：講笑話？

為了防治鼠害，北市環保局推出「鼠類偵防師」，民眾可以向市府申請鼠類偵防師服務，提出治鼠方法。不過文山區里長陳峙穎質疑，有長輩里民向他求助申請方法，下載申請書才發現，鼠類偵防師必須限定有管委會的社區才能申請，但老公寓老鼠問題更嚴重，問北市府是在「講笑話」嗎？

北市華興里長陳峙穎說，民眾要申請鼠類偵防師，可以自行下載申請書再向市府申請，這幾天有年長里民因為家裡有老鼠，不知道該怎麼辦，求助里辦申請「鼠類偵防師」，不過他實際協助長輩下載申請書、印下來後才發現，「天啊，怎麼表格必須要填寫哪一個社區管委會、代表人是誰」，底下第一個備註寫得很清楚，只有受理管委會申請，陳問「是否排除老舊公寓社區？」

陳峙穎說，其實常到里辦公處拿老鼠藥的都是老舊社區的住戶，自己第一線觀察，因大型社區有管理、有清潔，環境問題通常比老公寓少，他質疑，很多環境、居住安全等問題都需要靠都市更新解決，但還沒有都更之前，難道市府要將老公寓住戶割捨？只會讓里民有「相對剝奪感」。

陳峙穎說，市府或許會說老公寓社區也可以來申請管委會，但這件事情市府已經推動多年，成效卻不彰，要申請管委會何其困難？老舊社區常常做不到。

陳峙穎，這次鼠類偵防師之所以只限定有管委會社區，可能很大問題就是因為人力量能不足，卻變成只有壓榨第一線，難道能達到防治老鼠成效？呼籲目前市府財源充足，應該撥出一些經費增加人力，尤其這個非常時期，市府應該開缺或委外增加執行人力，不要一再要清潔人員負擔更多工作。