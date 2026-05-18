控中工鄰損 攤商反被「查水表」 鍾小平：反向稽查中工

台北市萬華區第一魚果興建當中，其中E閘道工程遭附近住戶指施工不當，造成鄰損狀況。北市議員鍾小平於4月底協助開記者會，要求施工單位中華工程說明賠償，近期鄰損的攤商住戶抱怨被北市府相關單位稽查，疑似遭人大量檢舉，鍾小平今再開記者會批中工，更要反向稽查中工在台北的工地。

鍾小平今早陪同住戶和攤商召開記者會。他說，自從在今年四月開中工施工造成鄰損，之後攤商們就被瘋狂似的檢舉，甚至是被聯合稽查，「房子裂開還被政府查水表。」認為這幾次的稽查就是中華工程檢舉，雖然1999電話要報名字才能申訴，但他們也不怕。

鍾小平認為，1999應該要廢止，變成民眾間互相檢舉的工具，也造成第一線基層稽查人員負擔。他也說，會將議題帶回議會質詢，同時，也會要求相關單位反向稽查中工在台北市的工地現場，包含第一魚果、雙星大樓等。

遭檢舉的蘇小姐說，這家店她從阿公阿嬤接手，過去市府單位不曾大動作來稽查開單，光是這個月就有三、四次，「被開單的項目包含未有衛生教育教育訓練紀錄、未有病媒防治紀錄等，但這些怎麼沒有所謂宣導期？反而一來就是開單？」

蘇小姐說，稽查人員到場列舉六個項目，但細問依什麼法開罰，對方只有說自己上網查。「上網查是幾萬元到幾百萬元都有，那要營收不到萬元的攤商怎麼生活？」就連何時複查也沒有寫，僅有事後換Line，說是要填些資料，「但這些資料不是現場就要完成的嗎？」

她也說，聽說隔壁流動攤販的叔叔阿姨們，更是從兩、三小時來一趟，「飯菜賺個一兩塊的，怎麼卻繳交罰金？」

周遭住戶代表黃小姐質疑，當時四月底時和鍾小平議員開完記者會，出席記者會的攤商們幾乎都被檢舉，「稽查人員也認為，以這樣的遭檢舉的頻率來說，很可能是有心人士。」

另一方面，在鍾小平前腳剛離開不久，民眾黨市議員參選人吳怡萱也到場關心，她說，會請北市民眾黨議員們詢問，了解狀況。

北市議員鍾小平前腳剛走，民眾黨市議員參選人吳怡萱也到場了解。記者邱書昱／攝影