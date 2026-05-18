防鼠患、火災…議員促解決囤積房 侯友宜：自治條例下會期送審

鼠患議題，讓長期造成街坊鄰居困擾的「囤積戶」問題更受重視。新北市議會民進黨團今天在議會質詢聚焦鼠患議題，議員翁震州關心新北解決囤積戶法制化進度。侯友宜表示，現行公安小組都會針對堆積垃圾住戶有處理原則，環境維護自治條例修正案也在研議中。環保局長程大維表示，為讓法條更符合實務，目前正在與其他局處討論中，希望下個會期送到議會審議。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢，聚焦在雙北鼠患議題。

翁震州指出，長期造成周邊住戶困擾的垃圾屋、囤積房，有些民眾把垃圾或可回收物品囤積在家，甚至公共空間，可能阻擋出入口，最近天氣愈來愈熱，大家都非常擔心可能電線走火，並加劇鼠患問題。

翁震州說，目前處理原則沒有強制力，市府應該要加速修正自治條例，讓執法單位有法律授權的強制力，地方鄰里長也能夠跟這些囤積戶溝通。

侯友宜表示，目前公安小組針對堆積垃圾，都有相關處理原則， 目前自治條例修正也在討論中。

程大維表示，為了讓自治條例可行，希望討論的細節都是可行的，持續與其他市府單位討論中，加上還要通過性平委員等自治條例修正程序，希望能在下個會期送議會審議。

工務局長馮兆麟指出，目前公寓大廈若是阻礙通行，可以以公寓大廈管理條例要求限期改善與裁罰，另外若是囤積戶，也可以用行政執行法強制清除，未來都會將相關措施都提供給環保局，作為未來自治條例修正的方向。

翁震州說，自治條例要加快進行，並把相關適用條文與方法彙整給議員、里長，加素解決每個里內的囤積戶問題。