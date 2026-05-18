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列管街友約414人恐成漢他病毒破口？民代促新北加強關懷

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）今赴新北市議會備詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右一）今赴新北市議會備詢。記者張策／攝影

鼠患與漢他病毒議題持續引發關注，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時指出，街友長期處於高風險環境，恐成為漢他病毒高風險族群，呼籲市府加強關懷、清消與醫療介入，避免形成公共衛生破口。

李倩萍質詢時詢問新北市目前街友人數與分布情況，新北市長侯友宜表示，目前列管街友約414人，其中以三重地區人數較多。

李倩萍表示，街友長期生活環境多鄰近垃圾堆置點、騎樓或街頭角落，往往也是老鼠頻繁出沒熱區。她指出，漢他病毒除可能透過老鼠咬傷傳播，更主要的傳播途徑，其實是老鼠的唾液、排泄物與尿液。

李倩萍說，街友可能躺在遭老鼠尿液污染的地面，或接觸、食用被老鼠啃咬過的食物，甚至吸入老鼠糞便乾燥後形成的揚塵，因此成為高風險族群，「這已不只是街友問題，而是公共衛生與城市治理危機」。

她也提到，部分新型案例已出現人傳人情況，雖目前國內尚未出現相關案例，但市府仍應提前做好防範。

侯友宜表示，市府持續執行環境清消，也會針對街友聚集處與物品定期清理，社會局也會持續關懷街友狀況。

李倩萍則指出，不少街友本身沒有固定就醫習慣，甚至可能沒有健保卡，呼籲社會局、衛生局應更積極介入關懷，協助街友建立防疫觀念，一旦出現感冒或疑似症狀時，也應即時協助就醫或安置，避免成為防疫漏洞。

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