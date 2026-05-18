滅鼠投藥恐害毛孩誤食 民代要求新北建完整SOP

近期雙北鼠患議題引發關注，新北市議員張維倩今天在新北市議會總質詢時指出，新北市大規模清消後仍陸續出現老鼠蹤跡，質疑戶外投藥恐造成貓狗、鳥類誤食，要求市府建立更完整的投藥SOP與公告機制。

新北市長侯友宜表示，新北市第一次大清消已完成，目前正進行第二輪作業，平時也持續執行環境清潔與巡查。

環保局長程大維表示，新北市自5月1日起推動「環境大整頓」，以各里為單位整理環境，包括清除積水、清理市場側溝、掃蕩廢棄車輛與髒亂點，並針對市場、夜市、工地、垃圾堆置點等高風險區域加強稽查，預計5月底完成第一輪整頓，後續每兩個月再執行一次。

張維倩表示，目前部分地區會透過投放鼠藥防治鼠患，但戶外空間常有民眾遛狗、遛貓，甚至鳥類出沒，擔心動物誤食後造成中毒或生態問題；若老鼠吃藥後死亡，屍體散落公園或街道，也可能衍生環境衛生疑慮。

程大維表示，目前市府已訂定戶外投藥指引，原則上戶外投藥都須搭配鼠餌盒與餌站，並於投藥前三天在現場公告提醒民眾注意。投藥後也會持續巡查觀察老鼠取食情形，必要時調整位置或回收藥劑。

張維倩則建議，除現場張貼告示外，也可考慮將投藥地點上網公告，方便飼主提前避開。她也提到，若有民眾自行購買鼠藥在戶外投放，恐增加誤食風險。

程大維表示，若民眾有防鼠需求，可向清潔隊索取鼠藥，清潔隊也會告知正確使用方式與注意事項；若發現民眾於戶外違規放置鼠藥，市府也會協助清除。

此外，張維倩也提及，先前台北市環保局曾建議飼主「先把狗餵飽再出門」，避免誤食鼠藥，但她認為動物行為難以控制，「不是餵飽就一定不會亂吃」，呼籲市府更重視投藥安全與後續處置機制。

新北市議員李倩萍也提到，近期鼠患議題延燒後，向里長辦公室索取老鼠藥的民眾明顯增加。她表示，過去基於生態保育考量，里長辦公室多採被動提供方式，不會主動大力宣傳發放老鼠藥，但近期已有不少民眾主動詢問、索取。

李倩萍說，其中甚至有熱心民眾想自行在公園等公共區域協助投藥，雖然出發點是幫忙防鼠，但若缺乏正確觀念與使用方式，恐怕反而破壞生態，甚至造成貓狗等毛小孩誤食風險，提醒市府加強宣導與教育，避免民眾「太熱心」反而衍生問題。