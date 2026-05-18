議員送直笛盼他當吹笛人解決鼠患 侯友宜：將試辦鼠類監測

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，民進黨團聚焦雙北鼠患議題，議員更送上直笛，盼侯友宜成為知名童話故事「吹笛人」解決鼠患，要求市府將調查熱點公布給大眾了解，才能解決鼠患議題。侯友宜表示，新北市除平常做好清消，在事件發生過後，更強化清消「抓老鼠確實不可能只靠清潔隊員」，市府可以公開相關調查資料，目前也與中央合作，打算在林口區試辦「鼠類監測」，透過與專家合作，作為未來防治鼠患的參考。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢，聚焦在雙北鼠患議題，議員引用英國「吹笛人」故事，送給市長侯友宜笛子，邱婷蔚更在議場吹起名曲「綠袖子」，場面一度歡樂，呼籲侯在市長任期最後階段，成為帶領新北解決鼠患問題的「吹笛人」。

邱婷蔚表示，民眾現在對鼠患相當憂心，尤其台北市與新北生活圈緊密相連，外界甚至出現「南鼠北送」等說法，但是台北市的老鼠更容易跑到新北來。

侯友宜表示，漢他病毒發生第一時間，新北就立即啟動防疫機制，新北本身也有病例，市府第一時間便追查是否與鼠類有關，並啟動跨局處平台，全面進行鼠患清理與環境消毒。

邱婷蔚追問「老鼠是高雄來的嗎」，侯友宜說，全台都有老鼠，不用問，「自己的事情自己負責」，凡是環境清掃發現老鼠蹤跡區域都會納入熱點管理，目前已列管市場、排水溝、藏汙納垢區等共3564處熱點，加強清消與巡查。

邱婷蔚說，對於網友建置的「見鼠地圖」被國民黨立委說是認知作戰，但高風險熱區本就該公開、加強清消，才是真正有效率的做法。

侯友宜說，經常出現鼠蹤的區域，本來就是防治重中之重，市府除列管3564處熱點外，也已巡查超過9000處地點，不代表不公布的地點就不重要。

邱婷蔚指出，新北基層里長、巡守隊、志工、民政系統與清潔隊都投入防鼠工作，這是由下而上的治理方式，而不是政治口水，漢他病毒致死率高，防疫應以科學與系統性方式處理，有人的地方就有老鼠，有老鼠就要解決。

侯友宜表示，市府鼓勵民眾共同參與滅鼠工作，除列管地點外，也提醒夜市、攤販與住家主動清理雜物與垃圾，不是只有清潔隊做得來，大家一起來。

民進黨議員陳永福則表示，這波鼠患議題起點其實在台北市，部分台北市民意代表為護航同黨市長，甚至把「見鼠地圖」批評成認知作戰，但新北市府反應速度相當快，值得肯定。

陳永福說，防鼠關鍵在於了解鼠類習性，他以侯友宜過去警政背景比喻，警方抓壞人前，也要先掌握對方行為模式與習性，鼠類防治同樣如此，新北市府應該做好調查與了解，並做好有效的專案調查。

陳永福還提及網路上一段貓被老鼠的影片，侯友宜回「以前是說會抓老鼠的是好貓，現在很多是陪伴貓，心靈陪伴比較多。」

陳永福說，現在貓都吃飽飽了，提醒市府人員不要荒廢太久，就像豢養久的家貓，不再抓老鼠。

侯友宜說，抓老鼠有幾項基本原則，包括「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，最重要仍是做好環境清潔與阻斷鼠類活動路徑，中央未來可研究建立更完整的鼠類監測資料。

侯友宜透露，將在林口推動示範計畫，與專家研究鼠類密度與防治方式，希望透過專案逐步降低鼠患問題。