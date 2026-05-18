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新北後巷變身海底世界、童趣公園 累計完成760條彩繪巷弄
新北市水利局近年推動污水接管與後巷美化工程，近期再於板橋區仁愛里、中和區明穗里打造特色彩繪巷弄，分別以「海底世界與沙灘」及「小夥伴的公園時光」為主題，將原本灰暗老舊後巷，轉變為充滿童趣與色彩的社區角落。
水利局表示，板橋仁愛里鄰近重慶國中與重慶市場，經與里長討論後，決定以海邊與海洋生物為主題進行彩繪，透過畫師彩繪技巧與立體視覺效果，營造如同置身海邊的氛圍。
仁愛里里長葉中正表示，仁愛里多為老舊社區，過去後巷未完成污水接管時，常有蚊蟲與異味問題，自從水利局完成污水接管後，環境大幅改善，再加上後續牆面彩繪工程，讓原本單調的巷弄變得更有活力。
另中和區明穗里因鄰近五權公園，平日與假日都有不少民眾前往遊憩，因此以「公園時光」作為彩繪主題，搭配動物與互動場景，打造具社區特色的後巷空間。
明穗里里長何韋翰表示，污水接管完成後，後巷環境已有明顯改善，蚊蟲與異味問題減少，再結合彩繪美化，「有一加一大於二的效果」。
新北市水利局長宋德仁表示，截至今年3月底，新北市汙水接管戶數已達128萬3790戶，普及率71.52%。水利局自2014年起持續推動後巷彩繪與牆面美化，至今年3月底已累計完成760條巷弄彩繪，希望在推動污水接管改善環境同時，也透過公共藝術與環境美學，打造更宜居的生活空間。
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