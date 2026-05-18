快訊

65歲醫不吃藥血糖降一半「每天出門30分鐘」強心臟、激活大腦防衰老

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

聽新聞
0:00 / 0:00

新北後巷變身海底世界、童趣公園 累計完成760條彩繪巷弄

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋區仁愛里後巷彩繪呈現有一對大鉗子的螃蟹。圖／新北市水利局提供
板橋區仁愛里後巷彩繪呈現有一對大鉗子的螃蟹。圖／新北市水利局提供

新北市水利局近年推動污水接管與後巷美化工程，近期再於板橋區仁愛里、中和區明穗里打造特色彩繪巷弄，分別以「海底世界與沙灘」及「小夥伴的公園時光」為主題，將原本灰暗老舊後巷，轉變為充滿童趣與色彩的社區角落。

水利局表示，板橋仁愛里鄰近重慶國中與重慶市場，經與里長討論後，決定以海邊與海洋生物為主題進行彩繪，透過畫師彩繪技巧與立體視覺效果，營造如同置身海邊的氛圍。

仁愛里里長葉中正表示，仁愛里多為老舊社區，過去後巷未完成污水接管時，常有蚊蟲與異味問題，自從水利局完成污水接管後，環境大幅改善，再加上後續牆面彩繪工程，讓原本單調的巷弄變得更有活力。

另中和區明穗里因鄰近五權公園，平日與假日都有不少民眾前往遊憩，因此以「公園時光」作為彩繪主題，搭配動物與互動場景，打造具社區特色的後巷空間。

明穗里里長何韋翰表示，污水接管完成後，後巷環境已有明顯改善，蚊蟲與異味問題減少，再結合彩繪美化，「有一加一大於二的效果」。

新北市水利局長宋德仁表示，截至今年3月底，新北市汙水接管戶數已達128萬3790戶，普及率71.52%。水利局自2014年起持續推動後巷彩繪與牆面美化，至今年3月底已累計完成760條巷弄彩繪，希望在推動污水接管改善環境同時，也透過公共藝術與環境美學，打造更宜居的生活空間。

中和區明穗里中有栩栩如生的貓咪。圖／新北市水利局提供
中和區明穗里中有栩栩如生的貓咪。圖／新北市水利局提供

中和區明穗里後巷中有一隻快樂的柯基。圖／新北市水利局提供
中和區明穗里後巷中有一隻快樂的柯基。圖／新北市水利局提供

板橋區仁愛里以後巷為基礎建構出蔚藍的海洋世界。圖／新北市水利局提供
板橋區仁愛里以後巷為基礎建構出蔚藍的海洋世界。圖／新北市水利局提供

栩栩如生的藍鯨就存在板橋區仁愛里後巷中。圖／新北市水利局提供
栩栩如生的藍鯨就存在板橋區仁愛里後巷中。圖／新北市水利局提供

水利局 重慶 沙灘 彩繪

延伸閱讀

弘光科大妝品系老師「轉生於肌」藝術展 跨域藝術創作成果

局部地區下雨？中和驚見「1坪雨區」引網熱議 里長出面揭原因

淡江大橋通車 公路局忽略地方里長、議員抗議

2026 Panasonic台北城市路跑賽即日起開放報名 想得美不如跑的好！持續擴大跑步族群的參與 用行動實踐美好生活

相關新聞

北市推「鼠類偵防師」限有管委會社區申請 里長轟：講笑話？

為了防治鼠害，北市環保局推出「鼠類偵防師」，民眾可以向市府申請鼠類偵防師服務，提出治鼠方法。不過文山區里長陳峙穎質疑，有長輩里民向他求助申請方法，下載申請書才發現，鼠類偵防師必須限定有管委會的社區才能申請，但老公寓老鼠問題更嚴重，問北市府是在「講笑話」嗎？

控中工鄰損 攤商反被「查水表」 鍾小平：反向稽查中工

台北市萬華區第一魚果興建當中，其中E閘道工程遭附近住戶指施工不當，造成鄰損狀況。北市議員鍾小平於4月底協助開記者會，要求施工單位中華工程說明賠償，近期鄰損的攤商住戶抱怨被北市府相關單位稽查，疑似遭人大量檢舉，鍾小平今再開記者會批中工，更要反向稽查中工在台北的工地。

列管街友約414人恐成漢他病毒破口？民代促新北加強關懷

鼠患與漢他病毒議題持續引發關注，新北市議員李倩萍今天在新北市議會總質詢時指出，街友長期處於高風險環境，恐成為漢他病毒高風險族群，呼籲市府加強關懷、清消與醫療介入，避免形成公共衛生破口。

議員送直笛盼他當吹笛人解決鼠患 侯友宜：將試辦鼠類監測

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，民進黨團聚焦雙北鼠患議題，議員更送上直笛，盼侯友宜成為知名童話故事「吹笛人」解決鼠患，要求市府將調查熱點公布給大眾了解，才能解決鼠患議題。侯友宜表示，新北市除平常做好清消，在事件發生過後，更強化清消「抓老鼠確實不可能只靠清潔隊員」，市府可以公開相關調查資料，目前也與中央合作，打算在林口區試辦「鼠類監測」，透過與專家合作，作為未來防治鼠患的參考。

防鼠患、火災…議員促解決囤積房 侯友宜：自治條例下會期送審

鼠患議題，讓長期造成街坊鄰居困擾的「囤積戶」問題更受重視。新北市議會民進黨團今天在議會質詢聚焦鼠患議題，議員翁震州關心新北解決囤積戶法制化進度。侯友宜表示，現行公安小組都會針對堆積垃圾住戶有處理原則，環境維護自治條例修正案也在研議中。環保局長程大維表示，為讓法條更符合實務，目前正在與其他局處討論中，希望下個會期送到議會審議。

滅鼠投藥恐害毛孩誤食 民代要求新北建完整SOP

近期雙北鼠患議題引發關注，新北市議員張維倩今天在新北市議會總質詢時指出，新北市大規模清消後仍陸續出現老鼠蹤跡，質疑戶外投藥恐造成貓狗、鳥類誤食，要求市府建立更完整的投藥SOP與公告機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。