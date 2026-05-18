北捷信義線東延初勘出爐 拚下月通車

北市長蔣萬安任內捷運建設六線齊發，其中信義線東延段昨初勘結果出爐，四項缺失預計一個月內改善完成，報交通部履勘，目標六月底通車。北捷試營運優惠措施，朝區段免費方向規畫。信義線東延段全長一點四公里，通車後北捷日運量將增兩萬人次。

台北捷運信義線東延段象山站至廣慈奉天宮站昨辦初勘，初勘委員會確認擬通車路段已達可營運要件。北市交通局副局長常華珍說，昨邀集專業領域委員共十一人辦初勘檢查，分為土建、機電及營運組三組，分資料文件檢視、現場實地勘查、測試及狀況模擬演練等，經檢驗符合營運標準，不過履勘前須有四項改善，改善完成後才會報請交通部。

四項改善重點包含車站及隧道設施設備與標識標誌、站外廣場及轉乘設施、消防檢查、查證與確證報告問題。北市捷工局副局長陳景池說，站內扶手、廁所等設施完備性及標誌標識清晰度將加強；YouBike站點與公車轉乘點位置會到位，盼一個月內改善完成經委員確認通過，就報交通部履勘。

陳景池表示，信義線東延段以六月底通車為目標，因廣慈奉天宮站周邊人口密集，包含社宅、信仰中心奉天宮、信義區行政中心等，未來會搭配公車、YouBike或步行系統，整合周邊交通網絡。

信義線東延段全長一點四公里，從象山站延伸至廣慈博愛園區前，增設廣慈／奉天宮（R○一）站，開挖深度近地下十層樓，堪稱史上最具挑戰性捷運工程之一。