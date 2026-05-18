文湖線持續優化 2036年完成25列新車上線

台北捷運現有五條通車路線，文湖線故障數比其他四條總和高，議員憂文湖線處於高風險期。北捷回應，除運轉安全、設備穩定及應變處置持續優化，分階段汰換七十六列電聯車，首階目標二○三六年完成二十五列新車上線及號誌系統切換。

北市議員秦慧珠表示，統計二○二二至今年四月底，捷運松山新店線逾五分鐘以上故障事故率零，堪稱北捷模範生；淡水信義線近五年有兩件故障；中和新蘆線四件；運量最高的板南線五件。

唯獨文湖線近五年故障總數達十三件，二○二二至今年四月分別為五件、四件、兩件、兩件及零件；故障原因以列車故障百分之六十一點五最高；號誌及月台門問題百分之七點七、人為及天災原因百分之三十點八。

北捷總經理黃清信說，文湖線五分鐘以上故障次數高是因無人駕駛，若有狀況就需調站務人員前往處理，排除時間較長，會持續努力精進設備，有狀況就立刻排除。

北捷也表示，文湖線系統穩定性近年有提升，延誤次數從二○二三年的二十一次、二○二四年十次，一路遞減至去年八次。會針對運轉安全、設備穩定及應變處置三大面向持續優化，包括新增雨天行車降速機制、修訂鋼製行駛路面維修標準、調整關鍵零件更換周期等，縝密分析可能導致設備異常潛在因素。