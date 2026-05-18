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新北更新克難廳舍 消防建物導入智能化

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市員山消防分隊現有廳舍使用逾三十年，經專業評估確認建物老化並有氯離子含量偏高情形，結構安全堪慮。記者王長鼎／攝影
新北市員山消防分隊現有廳舍使用逾三十年，經專業評估確認建物老化並有氯離子含量偏高情形，結構安全堪慮。記者王長鼎／攝影

新北市幅員大，有七十五處消防分隊，許多舊廳舍環境克難，中和員山分隊建物三十二年，梁柱龜裂，鑑定為氯離子超標海砂建築，結構安全堪慮，緊臨中正路但大型消防車輛進出不易，消防局納入廳舍更新規畫，地方盼能加速。

員山分隊結構無法承重，重型救災車輛無法進駐，只能配置小型輕量化水箱車，等於限制重裝救災能量。地下一樓健身與休息區悶熱、無對外換氣窗，且壁癌嚴重，消防員起居也受影響。

中和戶政事務所員山辦事處在消防分隊樓上，使用三、四樓空間，消防局長陳崇岳說，市府二辦啟用後，牽動空間挪移，三、四樓戶政將搬到一旁警局勤務大樓，戶政空間可釋出給員山分隊用，也持續尋覓其他合適搬遷地點當長期方案。

另一處位於台六十四線東西向快速道路下方的民生分隊，駐地環境也相對克難，要忍受高架橋車輛噪音，有消防員嘆，上班工作高壓，若駐地環境欠佳，等於是雙重煎熬。

陳崇岳表示，民生分隊有搬遷構想，明年將啟動相關作業，已全面盤點轄內老舊廳舍改善需求，依迫切性推動重建與遷建計畫，優化第一線勤務環境，確保消防人員執勤安全與救災效能。

消防局指出，市長侯友宜上任後，重視消防分隊廳舍環境，已完成十一處消防廳舍整建，今年將有三處落成，二○二四年汐止、莒光分隊動土，今年十月將完工啟用，泰山分隊拚今年十一月完工。

為解決空間狹窄痛點，消防局近年在廳舍硬體規畫上針對消防勤務特殊性，優化「分層避難」與「快速出勤動線」，軟體走向智能化，整合值班台簿冊並電子化，讓文書填寫時間從十分鐘減為三分鐘，救災救護車輛可提早二十秒出勤。智能消防服務台去年已涵蓋四十個分隊，今年可完成所有分隊建置目標。

消防員 中正路

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