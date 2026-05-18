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星期評論／不要讓密室逃脫女孩悲劇重演

聯合報／ 本報記者邱書昱

北市密室逃脫工作人員奪命意外引發關注，市長蔣萬安雖下令重罰、全市稽查，並拍板權責機關是文化局，背後也燒出新興產業竟無主責機關，凸顯灰色地帶產業的窘境。蔣萬安應持續展現「中央不做、地方來做」魄力，系統性建立制度，別再讓悲劇重演。

此次憾事，是因死者生前在錯亂的動線、光線昏暗的隔間，獨自扮「吊死鬼」，業者為營造恐怖詭譎氛圍，通常會設計隔間，不同隔間又會堆放道具及門簾等遮掩，業者不可能提前向玩家「曝光」動線，一旦發生火警等悲劇，員工、玩家都無能力自行逃困。

臨時搭建的隔間需不需要申報？申報內容與實際不同該如何是好？還有店址不符北市土地使用分區管制、查不到營業登記，活動設計是否符合職安等，都是高度專業稽查項目，中央到地方都該一條龍省思如何權管，而非藉機拚選舉噴政治口水。

早在二○一六年時任立委的林麗蟬即針對密室逃脫安全性質詢消防署長，二○一七年時任立委的林為洲更建請行政院盡速設立專法，但都無疾而終。

產業新興業態日新月異，出現「法令跟不上商模」真空期，北市從外送平台、共享運具到新興菸品等，都率全國之先制定自治條例，既然已拍板文化局權管，面對密室逃脫涉及的跨局處業務，更要加快力道將遺漏的法制面補上，當公務員查緝不法的後盾，別讓任何一條生命再因公安殞落。

文化局 蔣萬安 北市

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