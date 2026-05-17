北捷信義東延段初勘過關！4缺失改完送交通部履勘 最快6月底通車

台北捷運信義線東延段象山站至廣慈奉天宮站昨初勘，經委員會確認擬通車路段已達可營運要件，且經整合測試，均達可營運標準，交通局表示，有4項缺失需先改善完成後報請中央交通部履勘，完成後才能通車。捷運局強調，會在一個月內將缺失改善完成，目前仍以6月底通車為目標。

信義線東延段全長1.4公里，由象山站延伸至廣慈博愛園區前，增設廣慈／奉天宮（R01），由於開挖深度近地下十層，且地質條件從淺層泥沼軟土至深層硬岩並存，堪稱史上最具挑戰性的捷運工程之一，今年2月完成系統穩定度測試，上周11日開始始進行試運轉，今天由交通局邀集相關局處進行初勘會議。

交通局副局長常華珍表示，邀集專業領域的委員辦理初勘檢查，共計11人，分為土建、機電及營運組進行，檢查方式區分資料文件檢視、現場實地勘查、測試及狀況模擬演練等事項，經檢驗符合營運標準，不過履勘前須改善事項計4項，需經改善完成後才會報請交通部履勘，其他還包含一般注意改善事項3項，後續建議事項3項。

履勘前須改善事項計4項大致包含車站及隧道設施設備及標識標誌、站外廣場及轉乘設施、消防檢查、查證與確證報告部分問題需改善，捷運局副局長陳景池表示，包含車站內扶手、廁所等設施的完備性，以及相關標誌標識的清晰度加強，Youbike站點與公車轉乘點設置位置等，盼能在一個月內改善完成並經委員通過，依程序報請交通部進行履勘

至於通車時程，陳景池表示，還是會以6月底通車為目標，目前會請相關單位針對所有改善事項盡快處理，該區域人口密集周邊包含社宅、登山景點、奉天宮，且信義區行政中心也搬遷於此，未來可透過結合公車、Youbike或當地的步行系統，有效整合周邊交通網絡，預期通車後每日運量將增加2萬人次。