局部地區下雨？中和驚見「1坪雨區」引網熱議 里長出面揭原因

新北市中和區近日出現「超迷你局部降雨」奇景，有民眾拍下整條巷子地面乾燥，唯獨中間一小塊區域持續下雨的畫面，上傳網路後引發熱議，不少網友笑稱像「結界」或「遊戲BUG」。不過當地里長今天出面解釋，實際原因是頂樓澆花水管破裂，且住戶未及時發現，水才會不斷往下灑。

影片近日在社群平台Threads流傳，畫面可見中和區一處巷弄內，只有路中央約1坪範圍持續降雨，周邊地面則幾乎全乾，特殊景象吸引大量網友討論。

不少網友留言笑稱，「這是局部豪雨MAX版」、「是不是有結界」、「像楚門的世界」，還有人懷疑是特殊氣象現象。

不過當地中安里長李謙國表示，經了解後，實際上是附近住戶頂樓澆花用水管破裂，加上水龍頭未關閉，水持續從高處灑落，才會形成宛如「局部降雨」的畫面，並非特殊天氣現象。

里長說，發現原因後已立即協助通知住戶處理，現場狀況也已排除。