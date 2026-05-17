快訊

出國狂走腳踝起紅疹？醫揭「迪士尼皮疹」好發族群 教3招快速緩解

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

聽新聞
0:00 / 0:00

北市府出招滅鼠議員籲從動員轉科學 環保局：已討論開發監測模型

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市近日鼠患議題持續延燒，市府也不段推動大清消、鼠類偵防師，不過議員認為要做好滅鼠防治工作從「團體勞力動員」提升到「科學防疫」的高度，並建立指標，有跡可循、有數據可考。本報資料照片
北市近日鼠患議題持續延燒，市府也不段推動大清消、鼠類偵防師，不過議員認為要做好滅鼠防治工作從「團體勞力動員」提升到「科學防疫」的高度，並建立指標，有跡可循、有數據可考。本報資料照片

北市鼠患議題讓市府推動大清消、鼠類偵防師，不過議員認為要做好滅鼠防治從「團體勞力動員」提升到「科學防疫」的高度，並建立指標，有跡可循、有數據可考。市府也表示，目前已和專家學者開會討論開發監測模型，未來也將針對全市特定點位進行精準監測與長期追蹤。

國民黨議員王欣儀表示，今年發生漢他病毒首例後，市府已展開大規模清消，2月動員逾 7.4 萬人次，展現滅鼠決心，5月起推動許多新作為，其中包含成立「鼠類偵防師」，也找了專家學者開會，但清潔隊平時業務已飽和，如今又要兼任鼠類偵防師與高頻率清消，也有基層反映疲於奔命。

王欣儀說，近期啟動的12行政區大清消，也接到反映鄰里資訊斷層，雖然新聞報導清消大張旗鼓，結果只在特定熱點的「點狀作業」，造成許多非排定區域的里長面對民眾詢問時一問三不知，承受極大壓力，且也有不少商家將廢油直接傾倒至排水溝，成為老鼠的「地下糧倉」，她認為，這些問題改善，才能真正根除鼠患問題。

環保局長徐世勳表示，5月8日召開的「鼠類防治專家學者諮詢會議」中，有提到目前全球對於鼠類監測尚無統一模型，與專家學者討論是否能否開發類似「登革熱預警」的監測模型，協助監測。

徐表示，專家也提醒，在全面啟動滅鼠初期會有一段過渡期，短期內見鼠率可能因棲地擾動而增加，也建議應落實「環境整頓為主、藥物防治為輔」的原則；環保局未來將成立專家顧問團隊，針對全市特定點位進行精準監測與長期追蹤。

北市府 王欣儀 北市 老鼠

延伸閱讀

動員2萬人 「台中NO鼠」全市大清消

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

高嘉瑜酸蔣萬安「垃圾桶封印術」治鼠…陳冠安反譏20年公職只會廢文？

國中會考將登場 盧秀燕：台中會考專車持續服務

相關新聞

北市府出招滅鼠議員籲從動員轉科學 環保局：已討論開發監測模型

北市鼠患議題讓市府推動大清消、鼠類偵防師，不過議員認為要做好滅鼠防治從「團體勞力動員」提升到「科學防疫」的高度，並建立指標，有跡可循、有數據可考。市府也表示，目前已和專家學者開會討論開發監測模型，未來也將針對全市特定點位進行精準監測與長期追蹤。

新北消防廳舍揮別舊式環境走向智能化 救命速度快20秒

為解決過去空間狹窄痛點，新北消防局近年在廳舍硬體規畫上針對消防勤務特殊性，優化「分層避難」與「快速出勤動線」，軟體走向智能化，整合值班台簿冊並電子化，導入科技化的智能值班台，讓救災救護車輛提早20秒出勤。

改善出勤動線、空間安全 克難消防廳舍拚翻轉

新北市幅員大，有75處消防分隊，許多老舊廳舍環境克難，以中和區員山分隊為例，現有廳舍使用32年，房舍老舊、梁柱龜裂，鑑定為氯離子超標的海砂建物，結構安全堪慮，雖緊臨中正路但大型消防車輛進出不易，出勤擔心動線衝突，消防局已納入廳舍更新規畫，地方盼能加速。

新北市鼓藝節廿周年 台日大師共演新曲

新北市鼓藝節邁向廿周年，昨晚在新莊體育園區震撼開幕，不但有响仁和國寶大師與優人神鼓等本地藝團展現世代傳承，也邀請日本太鼓傳奇大師共演新曲。今天在新莊、二十三日三峽、二十四日八里還有系列活動。

影／新北市鼓藝節20周年震撼開幕 台日大師共演新曲

新北市鼓藝節邁向20周年，今晚在新莊體育園區震撼開幕，不但有响仁和國寶大師與優人神鼓等本地藝團展現世代傳承，也邀請日本太鼓傳奇大師共演新曲。明天新莊、23日三峽、24日八里還有系列活動。

淡水河右岸5.8億自行車道優化 侯友宜試騎率先完工關渡段

淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，全線預計明年底完工將關渡橋、淡江大橋連結八里打造國際觀光級水岸環圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。