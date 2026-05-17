北市府出招滅鼠議員籲從動員轉科學 環保局：已討論開發監測模型

北市鼠患議題讓市府推動大清消、鼠類偵防師，不過議員認為要做好滅鼠防治從「團體勞力動員」提升到「科學防疫」的高度，並建立指標，有跡可循、有數據可考。市府也表示，目前已和專家學者開會討論開發監測模型，未來也將針對全市特定點位進行精準監測與長期追蹤。

國民黨議員王欣儀表示，今年發生漢他病毒首例後，市府已展開大規模清消，2月動員逾 7.4 萬人次，展現滅鼠決心，5月起推動許多新作為，其中包含成立「鼠類偵防師」，也找了專家學者開會，但清潔隊平時業務已飽和，如今又要兼任鼠類偵防師與高頻率清消，也有基層反映疲於奔命。

王欣儀說，近期啟動的12行政區大清消，也接到反映鄰里資訊斷層，雖然新聞報導清消大張旗鼓，結果只在特定熱點的「點狀作業」，造成許多非排定區域的里長面對民眾詢問時一問三不知，承受極大壓力，且也有不少商家將廢油直接傾倒至排水溝，成為老鼠的「地下糧倉」，她認為，這些問題改善，才能真正根除鼠患問題。

環保局長徐世勳表示，5月8日召開的「鼠類防治專家學者諮詢會議」中，有提到目前全球對於鼠類監測尚無統一模型，與專家學者討論是否能否開發類似「登革熱預警」的監測模型，協助監測。

徐表示，專家也提醒，在全面啟動滅鼠初期會有一段過渡期，短期內見鼠率可能因棲地擾動而增加，也建議應落實「環境整頓為主、藥物防治為輔」的原則；環保局未來將成立專家顧問團隊，針對全市特定點位進行精準監測與長期追蹤。