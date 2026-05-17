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新北消防廳舍揮別舊式環境走向智能化 救命速度快20秒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局推「智能消防服務台」，運用AI技術整合14項消防簿冊，文書填寫時間從10分鐘減為3分鐘，行政效能提升70%。記者王長鼎／攝影
新北市消防局推「智能消防服務台」，運用AI技術整合14項消防簿冊，文書填寫時間從10分鐘減為3分鐘，行政效能提升70%。記者王長鼎／攝影

為解決過去空間狹窄痛點，新北消防局近年在廳舍硬體規畫上針對消防勤務特殊性，優化「分層避難」與「快速出勤動線」，軟體走向智能化，整合值班台簿冊並電子化，導入科技化的智能值班台，讓救災救護車輛提早20秒出勤。

新北市消防局第一救災救護大隊、海山中隊暨莒光分隊新建廳舍投入5.2億興建，硬體建設揮別舊式環境，預計今年10月完工啟用，軟體方面走向智能化，整合值班台簿冊並電子化，導入科技化的智能值班台，讓救災救護車輛出勤秒秒必爭。

為精進救災效能，透過資訊整合與即時通報機制，導入智慧化勤務系統與智能值班平台，推出「智能消防服務台」，運用AI技術整合14項消防簿冊，文書填寫時間從10分鐘減為3分鐘，行政效能提升70%。智能消防服務台系統為新北市消防局率全國首創，到去年已建置40個分隊，今年可完成所有分隊建置。 

消防局第四救災救護大隊洪姓小隊長說，運用AI技術的智能消防服務台讓出入登記、工作紀錄、無線電管理、車輛保養等功能，簿冊作業電子化，從2021年起已推行數年，手寫簿冊須保存至少7、8年才會銷燬，電子化也節省存放空間。

洪姓小隊長說，消防救災分秒必爭，智能消防服務台建置，節省文書作業從10分鐘縮短至3分鐘，系統也連動到「智能備勤室」，可自動發送派遣令並同步連動分隊廣播與警鈴，可自動啟動勤務燈、備勤室燈光、車庫門，以自動化取代值班人員人工通報，讓隊員提早20秒出勤，把握黃金救援時間。

新北市消防局長陳崇岳指出，未來將配合消防署「建構消防人員工作安全衛生計畫」，導入漸進式燈光與警報，在爭分奪秒救災任務中，兼顧第一線消防員身心健康與作業安全。

市議員金瑞龍表示，消防局運用AI技術整合推「智能消防服務台」，縮短出勤反應時間，提升整體救災救護效能，讓市民生命財產安全得到更好守護，不能只有新廳舍軟硬體升級，不少廳舍使用年代已久，也應規畫提升。

新北

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