改善出勤動線、空間安全 克難消防廳舍拚翻轉
新北市幅員大，有75處消防分隊，許多老舊廳舍環境克難，以中和區員山分隊為例，現有廳舍使用32年，房舍老舊、梁柱龜裂，鑑定為氯離子超標的海砂建物，結構安全堪慮，雖緊臨中正路但大型消防車輛進出不易，出勤擔心動線衝突，消防局已納入廳舍更新規畫，地方盼能加速。
位於中和區中正路旁的員山分隊因結構無法承重，重型救災車輛無法進駐，只能配置「小型輕量化」水箱車，等於限制重裝救災能量。位於地下1樓的健身與休息區悶熱、無對外換氣窗，牆壁嚴重壁癌。
中和戶政事務所員山辦事處位在員山消防分隊樓上，使用3、4樓空間，消防局已協調戶所日後搬遷後，能釋出3、4樓給分隊使用，暫時改善現行分隊消防員住宿環境與辦公空間，也持續在員山分隊周邊尋找更適當土地作為遷建用地。消防局直言，都會區土地寸土寸金，不容易找到合適的閒置土地，是改建或遷建的最大挑戰。
另一處位於台64線東西向快速道路下方的民生分隊，駐地環境也相對克難，加上高架橋的車輛噪音，有消防員嘆，上班要承擔高壓工作，若駐地生活環境欠佳，等於是雙重煎熬。
對部分消防廳舍使用年限已久，面臨空間與結構問題，新北消防局說，已全面盤點轄內老舊廳舍狀況，依優先順序推動重建與遷建計畫，逐步改善第一線勤務環境，確保消防人員執勤安全與救災效能。
消防局強調，市長侯友宜上任後，重視消防分隊廳舍環境，已完成11處消防廳舍整建，今年消防廳舍將有3處落成，包括2024年動土的汐止分隊、莒光分隊，預計今年10月完工啟用，泰山分隊2024年9月動土，拚今年11月完工。
另有3處新建工程即將動土，包含淡水分隊、秀山分隊，環境部化學物質管理署編列經費19億餘元，委託新北消防局在鶯歌區代辦建置地上8層、地下2層「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，也將在今年9月動土，目標是2029年完工。
消防局表示，淡海、三重、民生、三峽及新烏等分隊會納入廳舍整建規畫，推動廳舍更新與設備升級，打造更完善勤務環境。
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