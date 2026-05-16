影／新北市鼓藝節20周年震撼開幕 台日大師共演新曲

新北市鼓藝節邁向20周年，今晚在新莊體育園區震撼開幕，不但有响仁和國寶大師與優人神鼓等本地藝團展現世代傳承，也邀請日本太鼓傳奇大師共演新曲。明天新莊、23日三峽、24日八里還有系列活動。

開幕式由副市長劉和然等貴賓和在地學子擊鼓啟動，由於新莊响仁和鼓藝工坊是台灣國寶級手工製鼓代表，也是享譽國際的百年匠心品牌。劉和然致詞表示鼓藝節邁入20年里程碑，從新莊出發是向歷史文化傳承的起點致敬，市府推動國際團隊到城市與偏鄉交流，同時推廣樂齡擊鼓，展現鼓藝不分年齡鼓動身心健康。

開幕首場演出由優人神鼓藝術總監黃誌群率隊，與响仁和的國寶大師王錫坤司阜、傳人王藤師傅聯袂登台，集結表演藝術與製鼓工藝職人同台擊奏。緊接著高潮由日本太鼓傳奇林田博幸、披田野修一、藤本吉利3位大師與鼓藝節藝術總監陳文吉共擊20周年新曲，為跨國合作激盪創意留下經典畫面。

全場演出陣容還包括「歐鼓特青少年鼓藝團」、「新莊鼓藝團」、「海馬樂團」、「身聲擊樂團」、「Samurai Music ZI-PANG」等。明天同樣在新莊體育園區陽光草坪還有相關演出。

23日星期六則在三峽長福巖祖師廟、24日星期天在八里新北市永續環境教育中心前巡演。詳細活動資訊可至新北市文化局官網及文化局臉書查詢。

新北市鼓藝節邁向20周年，今晚在新莊體育園區震撼開幕，不但有响仁和國寶大師與優人神鼓等本地藝團展現世代傳承，也邀請日本太鼓傳奇大師共演新曲。記者林昭彰／攝影

新北市鼓藝節邁向20周年，今晚在新莊體育園區震撼開幕，不但有响仁和國寶大師與優人神鼓等本地藝團展現世代傳承，也邀請日本太鼓傳奇大師共演新曲。記者林昭彰／攝影

新北市鼓藝節邁向20周年，今晚在新莊體育園區震撼開幕。記者林昭彰／攝影

新北市鼓藝節邁向20周年，今晚在新莊體育園區震撼開幕，不但有响仁和國寶大師與優人神鼓等本地藝團展現世代傳承，也邀請日本太鼓傳奇大師共演新曲。記者林昭彰／攝影