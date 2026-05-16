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李四川強攻民進黨優勢選區 蘇巧慧：首長是統合各方意見創造漂亮未來

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，進場時受到支持者熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，進場時受到支持者熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市議員陳乃瑜今天與新北市長參選人蘇巧慧在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，針對藍營新北市長參選人李四川受吳子嘉邀請出席「董事長開講」網路電視訪談節目，是強攻綠營的優勢選區，蘇巧慧說，進步的新北市是彩色的，擔任首長就統合各方意見，創造出一個更漂亮的未來。

2026九合一選舉

民進黨新北市議員陳乃瑜今天與新北市長參選人蘇巧慧在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，邀國策顧問陳朝龍、民進黨發言人吳崢、立法院榮譽顧問陳柏惟等談新北願景。

蘇巧慧說，她覺得進步的新北市是彩色的，城市本來就是會有不同的聲音、不同的意見，但做首長就是把這些意見都能夠統合起來，創造出一個更漂亮的未來。她會持續朝這樣的方向和步驟前進，也陸續提出六大福利政見、四大青年政見，三大家庭照顧政見，以及「新皇冠海岸」、「鑽石山城」兩項觀光政策。

蘇巧慧指出，針對這場選戰，她期待用正面的論述，用政見和願景向新北市民報告，同時也說服市民朋友，蘇巧慧就是下一個世代最值得期待的新北市長候選人，很希望為新北市民一起來努力。

蘇巧慧說，感謝陳乃瑜舉辦並邀請她到深坑參加座談會，向深坑的支持鄉親說明她政見和願景。她說，這已經是第6場和議員共同舉辦的座談會，很感謝每一個議員真的都非常熱情，未來也會持續照這樣的步調推進，和新北市36位議員參選人，到每一個地方持續辦地方座談會，爭取更多認同。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，進場時受到支持者熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，進場時受到支持者熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，進場時受到支持者熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，進場時受到支持者熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，現場湧入近500名支持者。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍新北市議員陳乃瑜今天下午與在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，現場湧入近500名支持者。記者王長鼎／攝影

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