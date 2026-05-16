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周末快來淡水逛市集 綠植美酒夕陽音樂會浪漫Chill野餐
熱愛居家布置的植物控別錯過，2026新北植愈蒔光節今天下午至明天晚上在淡水捷運站後方廣場，匯集43個職人質感攤位提供珍稀觀賞植物、榮獲國際金獎肯定在地酒展售，還有夕陽音樂會，邀請民眾共度浪漫微醺植感周末。
新北市農業局指出，第2屆植愈蒔光節匯聚「魯肉販」、「小院子多肉」、「歪皮植物」、「蕨心鹿場」及「午春宮」等多家特色植栽品牌，展售近600種景天科多肉植物、風格各異的超人氣鹿角蕨和手作盆器等等，現場更有植物達人指導你輕鬆變身綠手指，打造專屬沉浸式植感空間。
今年特別結合多款在地酒打造微醺野餐氛圍，包含「醲琴酒－包種茶」、「閨MEad」蜂蜜酒、「草木和－白米炸彈#2」蒸餾酒、「金樽魔Batch2」地瓜酒等琳瑯滿目都曾榮獲國際大獎，讓大家沉浸在夕陽音樂派對享受微醺浪漫Chill感。
台灣農民組合協會理事長楊儒門表示，活動現場推出「拍照打卡拿好禮」與「刮刮樂」等趣味活動，並提供植物DIY組合盆栽、苔蘚瓶手作等綠療育體驗，盆栽容器還是鶯歌青年陶藝家黃子珀提供的手作陶器。
此外，慶祝淡江大橋通車加碼「新北幣」優惠活動，現場拍攝市集照片於社群媒體發布貼文或限動，並Hashtag #淡江大橋開通#我在植愈蒔光節，即可領取100新北幣。參與展售店家資訊請至農業局稼日蒔光查詢。
參加開幕的市長侯友宜也大力推廣沉浸式綠療育的休閒新風尚，他說新北市已設置20處「希望市集」，不僅提供輕鬆購買在地優質農特產品，更為農友打造長期穩定收益的銷售通路。市府積極透過主題經營與跨界合作為市集發展特色品牌，在新店碧潭主打精選手沖咖啡的「小青新咖啡節」，以及淡水結合在地療育綠植的「植愈蒔光節」，已成功形塑出「南碧潭、北淡水」的雙核心市集品牌。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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