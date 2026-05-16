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淡水河右岸5.8億自行車道優化 侯友宜試騎率先完工關渡段

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，市長侯友宜（中）今天視察並試騎一小段。記者林昭彰／攝影
淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，市長侯友宜（中）今天視察並試騎一小段。記者林昭彰／攝影

淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，全線預計明年底完工將關渡橋、淡江大橋連結八里打造國際觀光級水岸環圈。

新北市長侯友宜下午和立委洪孟楷、市議員陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩等人視察關渡段，並跨上單車試騎一小段體驗，後續工程還有竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段，期許如期如質完成。

新北市政府高灘地工程管理處介紹，「淡水河金色水岸大河門戶改善工程」總經費包括交通部補助4.4億、地方自籌 1.45億元，關渡段於去年2月開工，主要內容包括將1.3公里長自行車道拓寬至4公尺，並採人車分道、強化指引標誌提升環境安全。

還有雙北市交界處迎賓水岸廣場中央的「雙北之心」雕塑、土地公鼻水位站增設休憩觀景平台提供中繼休息空間，上個月完工為自行車道優化成果揭開序幕。

海堤段及竹圍段預計7月底前陸續完工，接著還有紅樹林段、沙崙段接續於 116年底全線完工。完成淡水金色水岸自行車道優化後，可透過關渡大橋與淡江大橋連結八里形成1個大約16公里的「淡水、八里水岸環圈自行車道」，串聯自然景緻與文化古蹟，打造具備國際觀光潛力的淡水八里水岸環圈。

淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，市長侯友宜今天前往視察、試騎。記者林昭彰／攝影
淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，市長侯友宜今天前往視察、試騎。記者林昭彰／攝影

淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，市長侯友宜（中）和立委、議員今天前往視察。記者林昭彰／攝影
淡水河右岸金色水岸自行車道再升級，新北市投入5.85億元要將全長約11公里自行車道分為5大區段優化，其中關渡段率先於4月完工，市長侯友宜（中）和立委、議員今天前往視察。記者林昭彰／攝影

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