61名小飛毛腿一較高下 中和寶寶爬行賽萌力大爆發

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今年有61名寶寶參加，寶寶在跑道上奮力往前爬，有人直衝終點，有人中途便哇哇大哭，現場笑聲不斷，家長在旁助陣加油，親友應援團的手機拍個不停，幫寶寶留下最珍貴的成長畫面。

中和區公所主辦的「寶寶趣味賽-飛毛腿寶寶爬行賽」今年是第11屆，今天在中和市民活動中心登場，吸引100名6個月至1歲2個月的小寶貝及家長報名，實際到場參賽是61人。

從戶政資料的粗出生率來看，中和區新生兒不敵少子化持續下降，區公所認為，爬行比賽對寶寶和家長有另一分意義，活動不間斷。

「加油加油…」小寶寶們跑道上，展現出活潑可愛天真模樣，有些快速衝刺直達終點，有些雖然途中遇到挑戰，仍努力完成賽事，看到寶寶萌力大爆發，一旁應援團氣氛high翻天。

每組前三名的小選手分別可獲得賣場禮券1500元、1000元及700元，沒入選前三名者，也能獲得100元禮券作為鼓勵。除了爬行賽，活動還安排了親子暖身操與有獎徵答，增添互動樂趣，讓親子共度溫馨時光。

中和區長楊薏霖表示，爬行比賽能讓小寶寶盡情釋放活力，促進親子情感交流，留下滿滿的歡笑與幸福回憶。

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影

新北中和區公所連續11年辦寶寶爬行比賽，今天有61名寶寶參加，家長興奮應援，現場氣氛high翻天。記者王長鼎／攝影