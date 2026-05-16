八里土方暫置場擬7月委外 民代：應訂明確退場時間

土方去化問題受關注，新北市議員陳家琪昨偕議會三審委員會同仁考察八里土方暫置場考，她再度要求市府及中央說明暫置場實際使用期限，批評政府不能只以「滾動式檢討」回應地方憂慮，應明確提出退場時間與管理機制。

陳家琪表示，八里居民願意共體時艱，但無法接受沒有期限的忍受。她指出，暫置場原先說法為使用1年，後來延長至3年，如今中央仍未提出確切退場時間，「難道要八里居民滾10年、20年嗎？」她要求市府向中央反映，給地方一個明確承諾，而不是無止盡等待。

陳家琪指出，目前台64線及大型車輛行經路段已有碎石、噪音及風沙問題，地方居民每天都在承受生活品質衝擊。她表示，既然設施已決定設置於八里，政府就應正視對地方造成的影響，而非「先做再說」，卻要居民默默承受。

她也主張，回饋補償不應成為談判籌碼，而是地方應得權益。陳家琪說，既然影響從現在就已開始，回饋金不該等到明年才編列預算，要求市府研議動用預備金或其他專案經費，優先處理交通安全、環境防護及道路養護等配套措施，包括風沙碎石、大車違規、路面刨鋪及清潔維護等問題。

陳家琪表示，昨天簡報內容也首度提到「7月初將委外管理」，她認為這將是接下來最關鍵的問題。她指出，公共工程引入民間企業管理雖屬常見作法，但外界也擔心，若以營利為導向，恐衍生車次增加、防塵灑水與清潔管理鬆散，甚至有不明來源廢土混入等問題。

她表示，市府目前自行管理僅兩個月，地方仍有許多疑慮未獲明確回應，若7月委外後缺乏清楚裁罰標準，未來恐出現市府與廠商互相推諉情形。

陳家琪要求市府，在7月簽約前，應將「24小時即時投訴窗口」及「違規即重罰停工」條款納入契約，並明定每日車次上限、作業時間、粉塵砂石管理及街道清潔等規範，避免監管出現模糊空間。

她強調，「委外管理不等於責任轉移」，若監管機制失靈，暫置場就應退場，這也是地方底線。