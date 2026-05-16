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密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

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「速立專法」保障密室逃脫安全 柳采葳嘆：中央10年不作為

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

台北市知名密室逃脫遊戲店「邏思起子」，10日時發生30歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」，遭繩索勒住頸部窒息，送醫搶救5天後仍宣告死亡。國民黨台北市議員柳采葳今指出，其實過去國民黨立委就已經看到密室逃脫的問題跟立專法的重要性，但無奈中央10年不作為。

柳采葳指出，一場令人痛心的悲劇，提醒密室逃脫這類的新興悠閒產業的安全性，也凸顯出專法的重要性。應該「盡速立專法」保障密室逃脫安全性，別再讓年輕人用生命「摸黑逃脫」。

她說，2016年時任國民黨立委林麗蟬，就針對密室逃脫安全性，當面質詢消防署長，2017年林為洲委員更直接針對無專法、消防與建築安全漏洞，建請行政院盡速訂定管理辦法、設立專法，更諷刺的是，當時的行政院長就是現在的賴清德總統，從賴院長到賴總統，這幾年過去了，什麼都沒做，出了事只會抹黑地方。

柳采葳表示，舉個最簡單的例子，為什麼遊樂園大家去得安心？因為中央觀光署有統一的安全標準，中央有明確法規，地方就可以依循，密室逃脫不是只有台北有，台中、高雄、台南也都有，中央真的重視那就趕快立專法，呼籲民進黨議員、立委不要再卸責不要踢皮球。

柳采葳指出，台北市政府在中央法規缺失的情況下，已經用最嚴格的手段在幫市民把關、在幫中央擦屁股。請民進黨政府停止政治口水，現任的賴清德總統、卓榮泰院長，請看著受害者家屬的眼淚，立刻承諾「設立密室逃脫管理專法」，不要再讓新興產業成為法規孤兒，不要再讓台灣的年輕人盲目摸黑。

柳采葳 林麗蟬 國民黨

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