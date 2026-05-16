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捷運三鶯線帶動發展 新北盼形塑城市品牌廊帶

中央社／ 新北16日電

捷運三鶯線即將通車，新北市府盤點沿線文化建設效益，盼透過便利的交通帶動新北市美術館與客家文化園區人流與發展，翻轉以往使用率偏低情況，進一步促進文化參與與產業成長。

新北捷運三鶯線成為串聯三峽鶯歌區的重要交通動脈，市府表示，重大交通建設不僅改善通勤，更是落實文化政策的重要基礎，透過軌道運輸導入穩定人流，將活化沿線文化設施。

新北市美術館定位為結合在地文化與國際藝術的展示平台，具備大型展覽與跨域策展能量。以往因交通不便與周邊機能不足，人潮不如預期，甚至遭外界質疑為「蚊子館」。

交通建設帶來的最大改變，在於縮短移動時間與降低到訪門檻。隨著三鶯線通車，市府盼藉捷運串聯台北都會區，站點形成轉乘網絡，提升文化場館、園區的能見度與參觀便利性。

新北市府指出，捷運不僅是交通工具，更是文化資源整合的平台，有助於引導觀光客與市民進入文化場域，吸引更多民眾與國際旅客。

鶯歌陶瓷博物館館長張啟文接受中央社記者訪問表示，結合在地工藝與文化資源，透過陶藝體驗、展演及市集活動，讓民眾感受地方文化魅力；包括鶯歌在地「琳食工坊」授課，結合三峽蜂蜜、碧螺春與蜜香紅茶製作瑪德蓮，陶博館展現春日風景的陶藝課程。

另外，張啟文說，DIY體驗還可以自己彩繪三鶯線的捷運列車，將三鶯的美好景物轉化為實用又可愛、具紀念價值的造型陶器。陶博館文化小旅行，可品茗感受茶韻層次，品咖啡感受香醇，也可延伸參訪三峽李梅樹紀念館、甘樂文創與在地文創據點，深化旅遊體驗。

客家文化方面，新北市客家事務局局長劉冠吟告訴中央社記者，透過交通便利化，三峽客家文化園區正轉型升級，朝向親子化與體驗式學習空間發展，她說，除強化客家文化展示，也導入互動設施與活動，提升年輕族群參與意願，並深化客家語言與傳承，強化文化教育功能。

文化局長張䕒育認為，穩定人潮將進一步促進藝術產業發展，吸引策展、創作與文創產業進駐。整體而言，三鶯線不僅是交通建設，被視為串聯文化據點的關鍵動脈，能否成功帶動人流、活絡文化場域，將成為檢視新北文化政策成效的重要指標。

三峽 鶯歌 新北捷運

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