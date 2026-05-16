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捷運三鶯線通車帶動轉型 老街觀光商機再升溫

中央社／ 新北16日電

新北捷運三鶯線將通車，地方預期交通時間縮短與可及性提升，將帶動三峽鶯歌老街、陶藝文化及登山步道人潮，促進觀光商機回溫，旅遊型態將由短暫停留轉向深度體驗。

三峽老街與鶯歌陶瓷老街迎來轉型契機，地方業者看好捷運縮短交通時間與提升可及性，帶動陶藝文化、老街商圈與登山步道人潮，將促進商機回溫與旅遊型態轉變，也為地方產業注入新動能。新北市產業觀光促進發展協會理事長許世鋼對捷運三鶯線的通車充滿期待，盼成為重要觀光廊帶，吸引更多外地旅客規劃一日或半日輕旅行。

許世鋼接受中央社記者訪問表示，鶯歌陶瓷產業長期以來結合觀光轉型，捷運帶來穩定人流與客源，有助延長停留時間，帶動餐飲、伴手禮，及手拉坯文化體驗與文創商品銷售。

因溪流匯集，舊名「三角湧」的三峽，曾是北台灣染布業重鎮、碧螺春茶的故鄉，老街以巴洛克式建築與祖師廟文化聞名，並結合藍染工藝，展現深厚人文底蘊。

谷芳有機茶園負責人李昌峻守護家鄉百年傳承7代茶園，他接受中央社訪問表示，結合捷運與套裝一日、二日遊程，傳統製茶技術轉型觀光體驗，讓旅客更願意前進白雞山區，沉浸在自然環境生態共存共榮的茶園，除親手調冷泡茶，也提升觀光產值。

在自然休閒方面，新北市觀光旅遊局表示，山徑與產業道路交織出多變的綠色步道。三峽鳶山步道居高臨下眺望大漢溪沖積平原的美景，鳶山彩壁是大自然的礦物成形，擁有大片裸露的彩色岩壁，看來就像是不小心打翻調色盤般夢幻。便利的捷運接駁將提升登山健行的可及性，也帶動沿線餐飲與補給需求。

鶯歌區則有陶瓷博物館與多處歷史建築，加上老街古早味小吃與特色餐飲，形成多元旅遊選擇。另外，大漢溪自行車道與周邊丘陵步道，形成低強度休閒路線。地方人士認為，捷運讓親子族群與年長者更容易抵達，有助發展慢活旅遊市場。

便捷軌道運輸將降低旅遊門檻，馥華集團與萬豪國際集團合作已攜手在板橋布局城市觀光、文化交流與高端旅宿市場。業者表示，板橋成為串聯外圍觀光的重要門戶，可快速連結三鶯文化聚落，延伸至茶文化與陶瓷工藝等深度旅遊體驗。

不過，隨人潮增加，地方也關注交通與環境承載問題。學者建議，應同步強化人流分散機制與公共設施，避免熱門景點過度擁擠，並維持自然步道品質。

新北市府交通局長鍾鳴時說，已經優化三鶯線沿線車站周邊人行環境，三峽區大勇路已增設標線型人行道，讓遊客自捷運站可安全步行至老街。捷運局認為，整體而言，三鶯線不僅改善交通，更是觀光轉型的重要契機，為老街商圈注入轉型動能。

三峽 鶯歌 老街

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